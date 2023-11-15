Трубин подарил работникам Шахтера ценные подарки

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин, который летом нынешнего года перешел из «Шахтера» в «Бенфику», накануне решающего поединка в отборе на Евро-2024 против сборной Италии, отличился красивым жестом вежливости.

Трубин отправил работникам донецкого клуба футболки и часы с собственными инициалами и надписью «Hard work pays off» («Тяжелая работа окупается»).

Таким образом Анатолий отблагодарил весь персонал, медиков, администраторов, работников академии и других сотрудников клуба за их работу и помощь на протяжении 16 лет, которые Трубин провел в «Шахтере».

Подобным жестом в минувшем году отличился Эрлинг Холанд, который подарил персоналу дортмундской «Боруссии» часы Rolex после своего ухода в «Манчестер Сити».

Также различные подарки бывшим партнерам по команде или техническому персоналу делали Лионель Месси, Кевин Де Брюйне и Садио Мане.

Сегодня стало известно, что Минспорта внесло Анатолия Трубина в список уклонистов.