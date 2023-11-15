Бавария следит за Мбаппе и оценивает его подписание

Руководство «Баварии» внимательно наблюдает за ситуацией вокруг контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мюнхенский клуб якобы хочет подписать 24-летнего уроженца Парижа будущим летом на правах свободного агента. Как известно, сейчас у Мбаппе есть соглашение с «ПСЖ», которое действует до июня 2024 года.

Источник утверждает, что в «Баварии» не сомневаются в успехе задуманного. Клуб будет контактировать с представителями нападающего, как только для этого наступит подходящий момент. Главная проблема – высокие требования Мбаппе по заработной плате.

Напомним, ранее наставник «Баварии» Томас Тухель заявил, что не сомневается в том, что Килиан Мбаппе будет играть в составе мюнхенцев.