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Германия
15 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:55
252
1

Бавария следит за Мбаппе и оценивает его подписание

Мюнхенцы настроены серьезно в отношении француза

15 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:55
252
1
Бавария следит за Мбаппе и оценивает его подписание
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство «Баварии» внимательно наблюдает за ситуацией вокруг контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мюнхенский клуб якобы хочет подписать 24-летнего уроженца Парижа будущим летом на правах свободного агента. Как известно, сейчас у Мбаппе есть соглашение с «ПСЖ», которое действует до июня 2024 года.

Источник утверждает, что в «Баварии» не сомневаются в успехе задуманного. Клуб будет контактировать с представителями нападающего, как только для этого наступит подходящий момент. Главная проблема – высокие требования Мбаппе по заработной плате.

Напомним, ранее наставник «Баварии» Томас Тухель заявил, что не сомневается в том, что Килиан Мбаппе будет играть в составе мюнхенцев.

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Бавария Килиан Мбаппе чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport1.de
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Комментарии 1
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Serhii P.
Та Мбаппе пробує вирватись з Франції, тому що йому нецікаво, потрібен більш конкуретний чемпіонат. А чим краще "Баварія" за "ПСЖ"? Такий ж безальтернативний багаторічний чемпіон у своїй країні.
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