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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Хочу ли я подписать Мбаппе? Да, он будет играть за Баварию»
Германия
13 ноября 2023, 11:14 |
966
5

Томас ТУХЕЛЬ: «Хочу ли я подписать Мбаппе? Да, он будет играть за Баварию»

Главный тренер «Баварии» хотел бы видеть в своем составе нападающего «ПСЖ»

13 ноября 2023, 11:14 |
966
5
Томас ТУХЕЛЬ: «Хочу ли я подписать Мбаппе? Да, он будет играть за Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Килиан Мбаппе

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел бы видеть в своем составе французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе:

«Хочу ли я подписать Килиана Мбаппе? Да-да, он будет играть за «Баварию», это точно (смеется). Он – экстраординарный игрок. Если он захочет прийти в «Баварию», я поеду за ним на велосипеде. Но я думаю, что этого не произойдет».

Килиан Мбаппе и Томас Тухель уже работали вместе в «ПСЖ». Под руководством немецкого тренера парижский клуб сыграл в финале Лиги чемпионов, но не добыл трофей, проиграв «Баварии» (0:1).

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Килиан Мбаппе Томас Тухель Бавария ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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D.Lanskoy
В Байєрн настільки поставлена командна гра, що там притомні нападники типу Левандовського чи Кейна забивають і забиватимуть по 2-3 голи за гру. Там коли Кейна не було, дофіга забивали Гнабрі, Горецька тощо. Нащо їм ще і Мбаппе, мені не зрозуміло. Хіба що більше футболок продадуть. 
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+1
Олександр
Реалу он не нужен .иам другая политика клуба .Поедет в сауды 
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0
potemkin78
он перейдёт токо в Реал
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0
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