Томас ТУХЕЛЬ: «Хочу ли я подписать Мбаппе? Да, он будет играть за Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель хотел бы видеть в своем составе французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе:

«Хочу ли я подписать Килиана Мбаппе? Да-да, он будет играть за «Баварию», это точно (смеется). Он – экстраординарный игрок. Если он захочет прийти в «Баварию», я поеду за ним на велосипеде. Но я думаю, что этого не произойдет».

Килиан Мбаппе и Томас Тухель уже работали вместе в «ПСЖ». Под руководством немецкого тренера парижский клуб сыграл в финале Лиги чемпионов, но не добыл трофей, проиграв «Баварии» (0:1).