Ахметов в 2022 году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне – СМИ

Собственник и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, как сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в минувшем году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне.

Утечка документов Cyprus Confidential, показывает, что в июле 2021 года Ахметов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Gelion Properties Ltd., бенефициарным владельцем которой он является, обязался приобрести роскошный двухэтажный пентхаус в Лондоне за 87,5 миллионов фунтов (122 миллиона долларов).

За эту стоимость Ахметов становился владельцем не только самого пентхауса, но и нескольких парковочных мест, а также дополнительных складских помещений.

Из переписки между сотрудниками Cypcodirect и PwC на Кипре с пометками «СРОЧНО» и «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» следует, что компания Gelion будет использована для покупки пентхауса с целью обеспечить «конфиденциальность» Ахметова, не внося его имя в британский реестр публичной собственности.

«Конфиденциальность – основная цель приобретения недвижимости компанией Gelion», – объясняется в электронном письме от сотрудника PwC.

Открытые документы свидетельствуют, что продажа пентхауса состоялась в следующем [2022] году.

Ранее сообщалось, что Ахметов, по последним оценкам экспертов, остался самым богатым украинцем, причем оказался лишь одним из двух оставшихся отечественных миллиардеров.