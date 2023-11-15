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  4. Ахметов в 2022 году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне – СМИ
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 00:12
1424
13

Ахметов в 2022 году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне – СМИ

Стоимость пентхауса составила 122 миллиона долларов

15 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 00:12
1424
13
Ахметов в 2022 году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне – СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Собственник и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, как сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в минувшем году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне.

Утечка документов Cyprus Confidential, показывает, что в июле 2021 года Ахметов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Gelion Properties Ltd., бенефициарным владельцем которой он является, обязался приобрести роскошный двухэтажный пентхаус в Лондоне за 87,5 миллионов фунтов (122 миллиона долларов).

За эту стоимость Ахметов становился владельцем не только самого пентхауса, но и нескольких парковочных мест, а также дополнительных складских помещений.

Из переписки между сотрудниками Cypcodirect и PwC на Кипре с пометками «СРОЧНО» и «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» следует, что компания Gelion будет использована для покупки пентхауса с целью обеспечить «конфиденциальность» Ахметова, не внося его имя в британский реестр публичной собственности.

«Конфиденциальность – основная цель приобретения недвижимости компанией Gelion», – объясняется в электронном письме от сотрудника PwC.

Открытые документы свидетельствуют, что продажа пентхауса состоялась в следующем [2022] году.

Ранее сообщалось, что Ахметов, по последним оценкам экспертов, остался самым богатым украинцем, причем оказался лишь одним из двух оставшихся отечественных миллиардеров.

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Источник Слідство.Інфо
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Комментарии 13
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Владислав Рейский
"Патріот" - кіпріот стягне з народу як завжди, а шахтарі пишаются своїм презіком
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+7
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Pavel_i_CO
І не побачимо ми тут ЖОДНОГО коментаря шахтьорав. Тільки матюки і погрози від закомплексованих донбасосів тут з'являться 
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+5
sahka1981
"Зазначається, що Ахметов не відповів на запитання журналістів консорціуму ICIJ щодо придбання лондонського пентхаусу через компанію «Геліон». Власник Шахтаря відмовився коментувати «будь-які інвестиції чи транзакції, які могли відбутися чи не відбутися, а також їх статус».
Загалом у витоку містяться документи, що стосуються бізнес-імперії Ріната Ахметова, включаючи прямі чи опосередковані інтереси в 60 офшорних компаніях, переважно зареєстрованих на Кіпрі. Більшість компаній, що входять до мережі Ахметова, пов’язані з System Capital Management Ltd (SCM), корпоративним консорціумом Ахметова."
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+5
ZANREGENT1993
Кому война - кому мать родна. Это ещё сколько мы всего не знаем!
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+5
mist76
Я чомусь не здивований. У когось іще залишились рожеві окуляри? Хтось може хоче спитати чому гроші не на ЗСУ? Хтось скаже що він шикарні муляжі техніки для ЗСУ робить які наводять жах на русню. Він патріот яких мало! Такий молодець так гарно з трусиків випригує!!! Огидно(((((
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+4
Pavel_i_CO
Яхта, тепер це. А днонецькі все це хавають і продовжують повзати перед господарем на колінах 
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+4
sahka1981
СРЕДА, 15 НОЯБРЯ 2023, 17:10 - АЛЕКСЕЙ ПАВЛЫШ
Ахметов через ДТЭК брал кредит на $400 миллионов от российского Сбербанка – утечка документов
Энергетическая компания ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахматова передала дочерней компании обязательства по кредиту в размере около 400 миллионов долларов от российского Сбербанка.
Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую утечку кипрских документов, которая получила название Cyprus Confidential.
Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.
"Журналистка ICIJ Татьяна Козырева обнаружила в утечке Cyprus Confidential масштабы бизнес-холдингов Рината Ахметова, включая прямые или косвенные интересы в 60 офшорных компаниях, преимущественно зарегистрированных на Кипре.
Большинство компаний, входящих в сеть Ахметова, связаны с System Capital Management Ltd (SCM), корпоративным консорциумом Ахметова, через который олигарх имеет значительное влияние на жизненно важные отрасли украинской экономики", - говорится в материале.
Файлы, в частности, проливают свет на участие Ахметова в угольной промышленности России после аннексии Крыма в 2014 году.
Так, в 2016 году энергетическая компания ДТЭК передала право собственности на ряд угольных шахт дочерней компании Fabcell Ltd., базирующейся на Кипре. Эти шахты она купила четырьмя годами ранее на юго-западе России в Ростовской области.
ДТЭК также передал дочерней компании обязательства по значительному кредиту в размере около 400 миллионов долларов США от "Сбербанка" (крупнейшего государственного банка России).
В январе 2017 года компания Fabcell переклассифицировала свои акции на 7 999 обыкновенных акций и одну золотую акцию. Золотая акция была закреплена за "Сбербанком", что позволило бы банку получить контроль над компанией Ахметова в случае невыполнения ею своих обязательств", - пишет "Слідство.Інфо".
...
Напомним:
Утечка документов Cyprus Confidential также показала, что самый богатый украинец Ринат Ахметов вероятно приобрел двухэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Barracks в Лондоне за 122 млн долларов.
Экономическая правда
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+4
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sergio_terry
А чого, можна купувати, можна населенню ще підвищити оплату за електроенергію, можна кожного українця «мати», це ж нормально, влада мабуть йому і належить.
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+4
Gargantua
а где запасной с тирадами про шубы и опзж?
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+3
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