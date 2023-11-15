Ахметов в 2022 году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне – СМИ
Стоимость пентхауса составила 122 миллиона долларов
Собственник и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, как сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в минувшем году стал собственником элитной недвижимости в Лондоне.
Утечка документов Cyprus Confidential, показывает, что в июле 2021 года Ахметов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Gelion Properties Ltd., бенефициарным владельцем которой он является, обязался приобрести роскошный двухэтажный пентхаус в Лондоне за 87,5 миллионов фунтов (122 миллиона долларов).
За эту стоимость Ахметов становился владельцем не только самого пентхауса, но и нескольких парковочных мест, а также дополнительных складских помещений.
Из переписки между сотрудниками Cypcodirect и PwC на Кипре с пометками «СРОЧНО» и «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» следует, что компания Gelion будет использована для покупки пентхауса с целью обеспечить «конфиденциальность» Ахметова, не внося его имя в британский реестр публичной собственности.
«Конфиденциальность – основная цель приобретения недвижимости компанией Gelion», – объясняется в электронном письме от сотрудника PwC.
Открытые документы свидетельствуют, что продажа пентхауса состоялась в следующем [2022] году.
Ранее сообщалось, что Ахметов, по последним оценкам экспертов, остался самым богатым украинцем, причем оказался лишь одним из двух оставшихся отечественных миллиардеров.
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Загалом у витоку містяться документи, що стосуються бізнес-імперії Ріната Ахметова, включаючи прямі чи опосередковані інтереси в 60 офшорних компаніях, переважно зареєстрованих на Кіпрі. Більшість компаній, що входять до мережі Ахметова, пов’язані з System Capital Management Ltd (SCM), корпоративним консорціумом Ахметова."
Ахметов через ДТЭК брал кредит на $400 миллионов от российского Сбербанка – утечка документов
Энергетическая компания ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахматова передала дочерней компании обязательства по кредиту в размере около 400 миллионов долларов от российского Сбербанка.
Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую утечку кипрских документов, которая получила название Cyprus Confidential.
Cyprus Confidential - глобальное расследование на базе утечки 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа.
"Журналистка ICIJ Татьяна Козырева обнаружила в утечке Cyprus Confidential масштабы бизнес-холдингов Рината Ахметова, включая прямые или косвенные интересы в 60 офшорных компаниях, преимущественно зарегистрированных на Кипре.
Большинство компаний, входящих в сеть Ахметова, связаны с System Capital Management Ltd (SCM), корпоративным консорциумом Ахметова, через который олигарх имеет значительное влияние на жизненно важные отрасли украинской экономики", - говорится в материале.
Файлы, в частности, проливают свет на участие Ахметова в угольной промышленности России после аннексии Крыма в 2014 году.
Так, в 2016 году энергетическая компания ДТЭК передала право собственности на ряд угольных шахт дочерней компании Fabcell Ltd., базирующейся на Кипре. Эти шахты она купила четырьмя годами ранее на юго-западе России в Ростовской области.
ДТЭК также передал дочерней компании обязательства по значительному кредиту в размере около 400 миллионов долларов США от "Сбербанка" (крупнейшего государственного банка России).
В январе 2017 года компания Fabcell переклассифицировала свои акции на 7 999 обыкновенных акций и одну золотую акцию. Золотая акция была закреплена за "Сбербанком", что позволило бы банку получить контроль над компанией Ахметова в случае невыполнения ею своих обязательств", - пишет "Слідство.Інфо".
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Напомним:
Утечка документов Cyprus Confidential также показала, что самый богатый украинец Ринат Ахметов вероятно приобрел двухэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Barracks в Лондоне за 122 млн долларов.
Экономическая правда