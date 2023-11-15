Англия15 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:22
398
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Не только Челси. Еще один клуб АПЛ рискует лишиться турнирных очков
Это будут санкции за финансовые нарушения
15 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:22
398
0
Некий неназванный клуб Английской Премьер-лиги находится под угрозой лишения 12 турнирных очков.
При этом речь не о лондонском «Челси», о вероятных санкциях в отношении которого ранее уже сообщалось. Впрочем, у неназванного клуба те же проблемы, что и у «пенсионеров» – нарушения финансового фейр-плей.
Напомним, «Челси» подозревают в том, что в период с 2012 по 2019 годы клуб совершал тайные платежи на десятки миллионов евро представителям различных игроков команды.
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