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Англия
15 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:22
398
0

Не только Челси. Еще один клуб АПЛ рискует лишиться турнирных очков

Это будут санкции за финансовые нарушения

15 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:22
398
0
Не только Челси. Еще один клуб АПЛ рискует лишиться турнирных очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Некий неназванный клуб Английской Премьер-лиги находится под угрозой лишения 12 турнирных очков.

При этом речь не о лондонском «Челси», о вероятных санкциях в отношении которого ранее уже сообщалось. Впрочем, у неназванного клуба те же проблемы, что и у «пенсионеров» – нарушения финансового фейр-плей.

Напомним, «Челси» подозревают в том, что в период с 2012 по 2019 годы клуб совершал тайные платежи на десятки миллионов евро представителям различных игроков команды.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник VBET News
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