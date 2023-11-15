Челси грозит снятие очков за нарушение финансового фейр-плей

На «Челси» в ближайшее время могут быть наложены серьезные штрафные санкции со стороны АПЛ за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщает английское издание The Guardian.

«Челси» подозревают в том, что в период с 2012 по 2019 годы клуб совершал тайные платежи на десятки миллионов евро представителям игроков команды Эдена Азара, Самуэля Это’О, а также экс-тренера команды Антонио Конте.

Ранее клуб уже получил за такие незаконные финансовые операции штраф в размере почти 10 миллионов евро. Однако теперь клуб может быть наказан снятием очков в нынешнем сезоне АПЛ.