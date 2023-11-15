Эпидемия травм. Еще один основной игрок Италии пропустит игру с Украиной?

Защитник «Интера» Алессандро Бастони из-за травмы, скорее всего, пропустит ключевые матчи сборной Италии в квалификации Евро-2024.

У Бастони возникли проблемы с икроножной мышцей правой ноги, сообщает Sky Sport Italia.

Это плохие новости для коуча итальянцев Лучано Спаллетти накануне матчей с Северной Македонией и Украины.

Фактически, Бастони остановился во время тренировки в среду. 16 ноября футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень сложности травмы и останется ли он в команде.

Ранее сборная Италии из-за травм потеряла нескольких ключевых футболистов – Мануэля Локателли, Алекса Мерета, Рафаэля Толоя и Давиде Калабрии.

Скуадра Адзурра проведет решающие матчи отбора к Евро-2024 против Северной Македонии (17 ноября в Риме) и Украины (20 ноября в Леверкузене).

Клуб «Интер» также с напряжением следит за новостями, ведь после паузы на матчи сборных нерадзурри в борьбе за Скудетто ожидает важный вызов – игра против «Ювентуса» в Турине. Коуч Симоне Индзаги надеется на выздоровление защитника к большому итальянскому дерби.