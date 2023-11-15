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WTA
15 ноября 2023, 20:13 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:21
260
0

Подрез на турнире в Люксембурге обыграла сеянную соперницу из Турции

Украинка выбила из сетки Зейнеп Сонмез

15 ноября 2023, 20:13 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:21
260
0
Подрез на турнире в Люксембурге обыграла сеянную соперницу из Турции
ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№538 WTA) вышла во второй круг турнира серии ITF W40 в Петанже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла 21-летнюю представительницу Турции Зейнеп Сонмез (№158 WTA), которая имела седьмой номер посева.

ITF W40 Петанж. Хард в помещении. 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция, 7) – 6:0, 2:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала турнира в Люксембурге Вероника сыграет против бельгийки Софии Костулас (№297 WTA).

Ранее сообщалось, что на турнире в Петанже проиграла Дарья Снигур.

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ITF Петанж Вероника Подрез
Источник Sport.ua
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