Подрез на турнире в Люксембурге обыграла сеянную соперницу из Турции
Украинка выбила из сетки Зейнеп Сонмез
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№538 WTA) вышла во второй круг турнира серии ITF W40 в Петанже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла 21-летнюю представительницу Турции Зейнеп Сонмез (№158 WTA), которая имела седьмой номер посева.
ITF W40 Петанж. Хард в помещении. 1/16 финала
Вероника Подрез (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция, 7) – 6:0, 2:6, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
В 1/8 финала турнира в Люксембурге Вероника сыграет против бельгийки Софии Костулас (№297 WTA).
Ранее сообщалось, что на турнире в Петанже проиграла Дарья Снигур.
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