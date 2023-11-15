Подрез на турнире в Люксембурге обыграла сеянную соперницу из Турции

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№538 WTA) вышла во второй круг турнира серии ITF W40 в Петанже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла 21-летнюю представительницу Турции Зейнеп Сонмез (№158 WTA), которая имела седьмой номер посева.

ITF W40 Петанж. Хард в помещении. 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция, 7) – 6:0, 2:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала турнира в Люксембурге Вероника сыграет против бельгийки Софии Костулас (№297 WTA).

Ранее сообщалось, что на турнире в Петанже проиграла Дарья Снигур.