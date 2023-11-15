Снигур проиграла 19-летней бельгийке на старте 40-тысячника в Люксембурге

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 124) завершила выступления на турнире серии ITF W40 в Петанже (Люксембург), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 19-летней Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 371).

ITF W40 Петанж. Хард в помещении. 1/16 финала

Ханна Вандевинкель (Бельгия) – Дарья Снигур (Украина) [5] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала турнира в Люксембурге Ханна сыграет против Магали Кемпен.