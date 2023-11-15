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Италия
15 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:30
378
0

Жоржиньо назвал игроков, которые могут стать лидерами сборной Италии

Полузащитник «Арсенала» и сборной Италии — о потенциальных лидерах «Скуадры Адзурры»

15 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:30
378
0
Жоржиньо назвал игроков, которые могут стать лидерами сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Хавбек сборной Италии Жоржиньо назвал игроков, которые могут стать лидерами «Скуадры Адзурры», а также сравнил Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

«Есть ли новые лидеры? Да, я так действительно думаю. Каждый раз, когда происходят изменения, приходят новые игроки и они растут. Есть игроки с выдающимися личностями, которые могут оставить свой след в сборной, сделав много хороших дел. Ди Лоренцо, Кристанте, Локателли — игроки, которые проявляют индивидуальность.

Манчини и Спаллетти? Я не очень люблю сравнивать, но это, безусловно, два тренера с большим опытом. Они оба очень искренние, то, что нужно сказать. Они всегда были со мной очень откровенны, я думаю, это важная точка зрения. Лично меня спрашивают, что они видят в моих характеристиках и что могут дать команде», — сказал Жоржиньо.

Отметим, что Лучано Спаллетти впервые после того, как возглавил сборную Италии вызвал Жоржиньо. Учитывая череду травм, 31-летний полузащитник «Арсенала» вполне возможно получит место в стартовом составе национальной команды.

В пятницу, 17 ноября, сборная Италии сыграет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии, а в понедельник в Леверкузене команде Лучано Спаллетти предстоит сыграть решающий матч за выход на чемпионат Европы против сборной Украины.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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