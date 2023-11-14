Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сюрприз от Спаллетти. Жоржиньо вернется в стартовый состав Скуадры Адзурры
Италия
14 ноября 2023, 22:37 | Обновлено 14 ноября 2023, 23:32
574
0

Сюрприз от Спаллетти. Жоржиньо вернется в стартовый состав Скуадры Адзурры

Хавбек «Арсенала» получит шанс вернуться в основу национальной команды

14 ноября 2023, 22:37 | Обновлено 14 ноября 2023, 23:32
574
0
Сюрприз от Спаллетти. Жоржиньо вернется в стартовый состав Скуадры Адзурры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти наигрывает полузащитника «Арсенала» Жоржиньо в стартовом составе «Скуадры Адзурры» с интригующим ударным треугольником в составе Доменико Берарди, Джанлуки Скамакки и Федерико Кьезы.

По информации Football Italia, Спалетти наигрывает Жоржиньо, которого ранее даже не вызывал в сборную, во время тренировочных занятий на база в Коверчано. Жоржиньо – чемпион Европы-2020, сыграл в сборной Италии 48 матчей, в которых забил 5 голов.

Отметим, что ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули Мануэль Локателли Давиде Калабрия, Рафаэль Толой и Алекс Мерет. Из-за этого были довызваны защитники Мануэле Лаццари и Кристиано Бираги.

Кроме того, вернулись к тренировкам в общей группе Андреа Камбьясо и Брайан Кристанте. В тоже время Мойзе Кин пока работает отдельно.

В пятницу, 17 ноября, сборная Италии сыграет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии, а в понедельник в Леверкузене команде Лучано Спаллетти предстоит сыграть решающий матч за выход на чемпионат Европы против сборной Украины.

zhorzhinyo
zhorzhinyo-foto-1
zhorzhinyo-foto-2
zhorzhinyo-foto-3
zhorzhinyo-foto-4
По теме:
ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Моя цель – остаться в Европе и сделать себе там имя»
Даниил СИКАН: «Италия – очень неприятная и кусачая команда»
Жоржиньо сборная Италии по футболу Евро-2024 Лучано Спаллетти Доменико Берарди Джанлука Скамакка Федерико Кьеза Мойзе Кин
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14 ноября 2023, 12:52 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Футбол | 14 ноября 2023, 21:56 0
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут

Харьковчане 15 ноября возобновят тренировочный процесс

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
Футбол | 14.11.2023, 02:14
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Футбол | 14.11.2023, 18:41
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
13.11.2023, 07:30
Теннис
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 1
Футбол
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 9
Футбол
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем