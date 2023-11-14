Сюрприз от Спаллетти. Жоржиньо вернется в стартовый состав Скуадры Адзурры
Хавбек «Арсенала» получит шанс вернуться в основу национальной команды
Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти наигрывает полузащитника «Арсенала» Жоржиньо в стартовом составе «Скуадры Адзурры» с интригующим ударным треугольником в составе Доменико Берарди, Джанлуки Скамакки и Федерико Кьезы.
По информации Football Italia, Спалетти наигрывает Жоржиньо, которого ранее даже не вызывал в сборную, во время тренировочных занятий на база в Коверчано. Жоржиньо – чемпион Европы-2020, сыграл в сборной Италии 48 матчей, в которых забил 5 голов.
Отметим, что ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули Мануэль Локателли Давиде Калабрия, Рафаэль Толой и Алекс Мерет. Из-за этого были довызваны защитники Мануэле Лаццари и Кристиано Бираги.
Кроме того, вернулись к тренировкам в общей группе Андреа Камбьясо и Брайан Кристанте. В тоже время Мойзе Кин пока работает отдельно.
В пятницу, 17 ноября, сборная Италии сыграет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии, а в понедельник в Леверкузене команде Лучано Спаллетти предстоит сыграть решающий матч за выход на чемпионат Европы против сборной Украины.
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