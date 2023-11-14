Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Италии, которая станет последним соперником национальной команды Украины в отборочном турнире Евро-2024, Лучано Спаллетти вызвал еще двух футболистов на матчи отбора.

Из-за вылета травмированного вратаря «Наполи» Алекса Мерета, защитников Давиде Калабрии («Милан») и Рафаела Толои («Аталанта»), а также полузащитника Мануэля Локателли («Ювентус») в лагерь «Скуадры Адзурры» прибыли защитники Мануэле Лаццари («Лацио») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

Сборная Италии 17 ноября в Риме сыграет против Северной Македонии, а уже 20 ноября в немецком Леверкузене сойдется с украинской национальной командой.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о подготовке к решающему поединку.