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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 13:42 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:07
446
0

Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024

Состав итальянцев пополнили Лаццари и Бираги

14 ноября 2023, 13:42 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:07
446
0
Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

Главный тренер сборной Италии, которая станет последним соперником национальной команды Украины в отборочном турнире Евро-2024, Лучано Спаллетти вызвал еще двух футболистов на матчи отбора.

Из-за вылета травмированного вратаря «Наполи» Алекса Мерета, защитников Давиде Калабрии («Милан») и Рафаела Толои («Аталанта»), а также полузащитника Мануэля Локателли («Ювентус») в лагерь «Скуадры Адзурры» прибыли защитники Мануэле Лаццари («Лацио») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

Сборная Италии 17 ноября в Риме сыграет против Северной Македонии, а уже 20 ноября в немецком Леверкузене сойдется с украинской национальной командой.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о подготовке к решающему поединку.

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Кристиано Бираги Мануэль Лаццари сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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