Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на несколько вопросов относительно своей игровой и тренерской карьеры.

– Что больше любил футболист Ребров: забивать или ассистировать?

– Ассистировать.

– Самый сильный футболист, с которым приходилось играть?

– Наверное, это только Андрей Шевченко, с ним я действительно чувствовал себя очень уверенно.

– На кого из современных звезд похож футболист Ребров?

– Месси (смеется).

– Что больше любит Ребров тренер: победу 1:0 или победу 4:3?

– Я люблю баланс, чтобы была и надежность в обороне, и эффективность в атаке.

– Что сейчас больше нравится Реброву: работа на теории или на тренировке?

– И то, и другое. Это важно. В футболе не очень много аспектов, и вы должны быть лучшими во всех.

– Кого из современных звезд взяли бы сейчас в сборную Украины?

– Месси