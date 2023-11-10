Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
Главный тренер сборной Украины рассказал о том, на кого походил во время игровой карьеры
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на несколько вопросов относительно своей игровой и тренерской карьеры.
– Что больше любил футболист Ребров: забивать или ассистировать?
– Ассистировать.
– Самый сильный футболист, с которым приходилось играть?
– Наверное, это только Андрей Шевченко, с ним я действительно чувствовал себя очень уверенно.
– На кого из современных звезд похож футболист Ребров?
– Месси (смеется).
– Что больше любит Ребров тренер: победу 1:0 или победу 4:3?
– Я люблю баланс, чтобы была и надежность в обороне, и эффективность в атаке.
– Что сейчас больше нравится Реброву: работа на теории или на тренировке?
– И то, и другое. Это важно. В футболе не очень много аспектов, и вы должны быть лучшими во всех.
– Кого из современных звезд взяли бы сейчас в сборную Украины?
– Месси
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