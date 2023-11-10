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Чемпионат Европы
10 ноября 2023, 18:44 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:11
1669
5

Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»

Главный тренер сборной Украины рассказал о том, на кого походил во время игровой карьеры

10 ноября 2023, 18:44 | Обновлено 10 ноября 2023, 19:11
1669
5
Сергей РЕБРОВ: «Как футболист, я был похож на Месси»
О. Васильева. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на несколько вопросов относительно своей игровой и тренерской карьеры.

– Что больше любил футболист Ребров: забивать или ассистировать?
– Ассистировать.

– Самый сильный футболист, с которым приходилось играть?
– Наверное, это только Андрей Шевченко, с ним я действительно чувствовал себя очень уверенно.

– На кого из современных звезд похож футболист Ребров?
– Месси (смеется).

– Что больше любит Ребров тренер: победу 1:0 или победу 4:3?
– Я люблю баланс, чтобы была и надежность в обороне, и эффективность в атаке.

– Что сейчас больше нравится Реброву: работа на теории или на тренировке?
– И то, и другое. Это важно. В футболе не очень много аспектов, и вы должны быть лучшими во всех.

– Кого из современных звезд взяли бы сейчас в сборную Украины?
– Месси

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Сергей Ребров Андрей Шевченко Лионель Месси сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ВЗбирна
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Комментарии 5
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antt
Перефразовуючи приказку - якщо себе не похвалиш що ти як Мессі, то ніхто так не похвалить. І добре що ребров це сказав не із серйозним виразом,  а сміючись. І дивно що він так любив асистувати, ніби типовий форвард.  Хоча не стільки у нього голів за збірну наприклад як Шевченка тому може дійсно тому що так любив асистувати. 
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+1
Kovalchuk
Та не гони Ребров это Ребров а ни какой-то там Месси
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0
Андрей Залищук
Мілю би взяв, щоб у суперника дисонанс стався
Ответить
0
antt
А Холанда?! Проти південних італійців якраз те що треба. А то ребров тільки про мессі. 
Ответить
0
Serhii P.
Я б Мбаппе взяв в команду
Ответить
0
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