Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Погба уже работает над апелляцией по своему допинг-делу
Италия
15 ноября 2023, 16:11 |
72
0

Погба уже работает над апелляцией по своему допинг-делу

Полузащитнику «Ювентуса» грозит многолетняя дисквалификация

15 ноября 2023, 16:11 |
72
0
Погба уже работает над апелляцией по своему допинг-делу
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитнику «Ювентуса» и сборной Франции Полю Погба грозит многолетняя дисквалификация за проваленный допинг-тест. Наиболее вероятное наказание для француза – два года дисквалификации.

Несмотря на то, что официального приговора по делу Погба еще нет, агент хавбека Рафаэла Пимента заявила о том, что уже работает над подачей апелляции:

«Мы работаем над апелляцией, но, будучи юристом, я считаю, что если что-то должно обсуждаться на юридическом уровне, то оно должно оставаться там. Но у меня всегда есть надежда», – сказала Пимента.

По теме:
В футболе планируют удалять игрока на 10 минут за оскорбление арбитра
Ключевой форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с дисквалифицированным хавбеком
Поль Погба Ювентус допинг дисквалификация
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1. Три шедевра. Видео голов
Футбол | 15 ноября 2023, 15:09 0
Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1. Три шедевра. Видео голов
Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1. Три шедевра. Видео голов

Смотрите видео голов матча отбора к юношескому Евро-2024

Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Бокс | 14 ноября 2023, 20:30 6
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной

Оппонентом украинского боксера станет австралиец Джордж Камбосос

Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Футбол | 15.11.2023, 09:51
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Футбол | 14.11.2023, 21:28
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14.11.2023, 20:00
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
15.11.2023, 13:04
Теннис
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 3
Теннис
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
14.11.2023, 17:08 11
Футбол
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
14.11.2023, 21:01 5
Баскетбол
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
13.11.2023, 18:45 3
Футбол
ВИДЕО. Фьюри пообещал разобраться с Усиком за 4 раунда. Украинец ответил
ВИДЕО. Фьюри пообещал разобраться с Усиком за 4 раунда. Украинец ответил
14.11.2023, 14:00 1
Бокс
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем