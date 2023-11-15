Погба уже работает над апелляцией по своему допинг-делу
Полузащитнику «Ювентуса» грозит многолетняя дисквалификация
Полузащитнику «Ювентуса» и сборной Франции Полю Погба грозит многолетняя дисквалификация за проваленный допинг-тест. Наиболее вероятное наказание для француза – два года дисквалификации.
Несмотря на то, что официального приговора по делу Погба еще нет, агент хавбека Рафаэла Пимента заявила о том, что уже работает над подачей апелляции:
«Мы работаем над апелляцией, но, будучи юристом, я считаю, что если что-то должно обсуждаться на юридическом уровне, то оно должно оставаться там. Но у меня всегда есть надежда», – сказала Пимента.
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