Погба уже работает над апелляцией по своему допинг-делу

Полузащитнику «Ювентуса» и сборной Франции Полю Погба грозит многолетняя дисквалификация за проваленный допинг-тест. Наиболее вероятное наказание для француза – два года дисквалификации.

Несмотря на то, что официального приговора по делу Погба еще нет, агент хавбека Рафаэла Пимента заявила о том, что уже работает над подачей апелляции:

«Мы работаем над апелляцией, но, будучи юристом, я считаю, что если что-то должно обсуждаться на юридическом уровне, то оно должно оставаться там. Но у меня всегда есть надежда», – сказала Пимента.