Де Хеа может стать совладельцем испанского клуба

Звездный голкипер Давид Де Хеа в ближайшее время может стать совладельцем клуба «Эльденсе», который выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе испанского футбола. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Недавно Де Хеа встречался с владельцем «Эльденсе» Паскуалем Пересом. Они обсуждали проект и перспективы клуба. Ранее Парес заявлял о намерениях продать контрольный пакет акций клуба.

Напомним, Де Хеа с лета текущего года находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что он может подписать контракт с «Бетисом».