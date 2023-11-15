Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Хеа может стать совладельцем испанского клуба
Испания
15 ноября 2023, 15:58 |
274
0

Де Хеа может стать совладельцем испанского клуба

Известный голкипер планирует купить часть акций «Эльденсе» из Сегунды

15 ноября 2023, 15:58 |
274
0
Де Хеа может стать совладельцем испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Звездный голкипер Давид Де Хеа в ближайшее время может стать совладельцем клуба «Эльденсе», который выступает в Сегунде – втором по силе дивизионе испанского футбола. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Недавно Де Хеа встречался с владельцем «Эльденсе» Паскуалем Пересом. Они обсуждали проект и перспективы клуба. Ранее Парес заявлял о намерениях продать контрольный пакет акций клуба.

Напомним, Де Хеа с лета текущего года находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что он может подписать контракт с «Бетисом».

По теме:
Клуб Ла Лиги может подписать Де Хеа в январе
Манчестер Юнайтед планирует вернуть Давида де Хеа
Эльче – Андорра. Прогноз и анонс на матч Сегунды
Давид Де Хеа Сегунда Эльденсе
Источник Onda Cero
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 15 ноября 2023, 13:04 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Футбол | 14 ноября 2023, 22:07 14
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ

«Галатасарай» расстроился от этой новости, так как это грозит стамбульцам последствиям по Тете

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Футбол | 15.11.2023, 11:46
Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
Футбол | 15.11.2023, 14:50
Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 9
Футбол
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 3
Теннис
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
14.11.2023, 21:28 5
Футбол
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
14.11.2023, 06:00
Футбол
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
14.11.2023, 21:01 5
Баскетбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем