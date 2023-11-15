Владислав ДУБИНЧАК: «Очень хотелось поработать с Ребровым»

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от первой тренировки со сборной Украины:

«Мы часто общаемся о сборной, когда ребята возвращаются из ее расположения. Они рассказывают, какая там атмосфера. Поэтому давно хотел попасть сюда — это моя детская мечта. Очень рад, что нахожусь здесь, с вдохновением хочу работать. Немного неожиданно, но я очень рад, что получил этот вызов. Надеюсь оправдать доверие тренера.

Мои конкуренты в сборной? Конечно, я их знаю. Это мой старый партнер по команде — Виталий Миколенко. Мы были вместе в молодежке «Динамо». Когда он был в основной команде, я выступал в аренде. Классный парень, я только рад за него, что он играет в таком сильном чемпионате. Надеюсь, что смогу составить ему конкуренцию, а там будет видно.

Я смотрел все матчи сборной Украины, в том числе выездной с Италией. Очень хорошая, сильная команда. Там игроки, о которых не надо говорить, они выступают на мировом уровне. Я надеюсь, что мы сможем их победить и пройти на Евро.

Наши легионеры прогрессируют, показывают результат, забивают, отдают ассисты. Это вдохновляет тех, кто играет сейчас в украинском первенстве и также стремится попасть в сильный чемпионат.

Относительно забивной серии Миколенко, то я рад за Виталия. Он молодец. То, что он забивает, — показатель его труда. Он много работает. Пока я не успел с ним поговорить, но обязательно скажу ему, что он молодец.

С тренером мы пока не общались. Я думаю, что мы еще поговорим с ним. Пока же была теория. Сергея Реброва все знают, это известный специалист, мне очень хотелось с ним поработать».