Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины
Национальная сборная провела вторую тренировку в польском Гданьске
Первое занятие с национальной сборной Украины провели новички команды – Максим Таловеров и Владислав Дубинчак
23-летний Максим Таловеров выступает за австрийский клуб ЛАСК на позиции защитника (15 матчей и 1 гол в текущем сезоне, если учитывать все турниры).
25-летний защитник Владислав Дубинчак защищает цвета киевского «Динамо» (16 поединков в сезоне, без забитых голов).
Национальная сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске. В этот раз в нем приняли участие все вызванные на сбор игроки. 14 ноября после обеда киевские динамовцы, в общей сложности проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды.
ФОТО. Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины
ВИДЕО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах
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