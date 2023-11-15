Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины
Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 15 ноября 2023, 03:17
93
0

Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины

Национальная сборная провела вторую тренировку в польском Гданьске

15 ноября 2023, 02:55 | Обновлено 15 ноября 2023, 03:17
93
0
Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины
УАФ

Первое занятие с национальной сборной Украины провели новички команды – Максим Таловеров и Владислав Дубинчак

23-летний Максим Таловеров выступает за австрийский клуб ЛАСК на позиции защитника (15 матчей и 1 гол в текущем сезоне, если учитывать все турниры).

25-летний защитник Владислав Дубинчак защищает цвета киевского «Динамо» (16 поединков в сезоне, без забитых голов).

Национальная сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске. В этот раз в нем приняли участие все вызванные на сбор игроки. 14 ноября после обеда киевские динамовцы, в общей сложности проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды.

ФОТО. Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины

ВИДЕО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах

По теме:
ВИДЕО. 3-часовая битва в Турине. Как Синнер закрыл Джоковича на Итоговом
ВИДЕО. Сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске
Сюрприз от Спаллетти. Жоржиньо вернется в стартовый состав Скуадры Адзурры
Динамо Киев видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Гданьск тренировка Евро-2024 Украина - Италия Максим Таловеров Владислав Дубинчак дебют ЛАСК
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева обыграла экс-5-ю ракетку на старте грунтового турнира в Чили
Теннис | 14 ноября 2023, 21:26 8
Стародубцева обыграла экс-5-ю ракетку на старте грунтового турнира в Чили
Стародубцева обыграла экс-5-ю ракетку на старте грунтового турнира в Чили

Юлия выиграла у Сары Эррани на соревнованиях WTA 125 в Колине

1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9
Футбол | 15 ноября 2023, 00:59 0
1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9
1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9

14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14.11.2023, 20:00
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 2
Теннис
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
13.11.2023, 07:30 15
Футбол
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
13.11.2023, 14:55 3
Бокс
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 8
Футбол
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
13.11.2023, 17:10 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем