Первое занятие с национальной сборной Украины провели новички команды – Максим Таловеров и Владислав Дубинчак

23-летний Максим Таловеров выступает за австрийский клуб ЛАСК на позиции защитника (15 матчей и 1 гол в текущем сезоне, если учитывать все турниры).

25-летний защитник Владислав Дубинчак защищает цвета киевского «Динамо» (16 поединков в сезоне, без забитых голов).

Национальная сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске. В этот раз в нем приняли участие все вызванные на сбор игроки. 14 ноября после обеда киевские динамовцы, в общей сложности проведя в пути 22 часа, прибыли в расположение сине-желтых, расширив состав команды.

ФОТО. Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины

ВИДЕО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах