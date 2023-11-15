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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 12:20 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:13
843
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не знаю, что бы делал в сборной без Мудрика»

Защитник сборной Украины поделился первыми впечатлениями от тренировок в национальной команде

15 ноября 2023, 12:20 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:13
843
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не знаю, что бы делал в сборной без Мудрика»
УАФ

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился первыми впечатлениями от тренировок в национальной команде, а также рассказал о дружбе с Михаилом Мудриком:

«Я счастлив. Очень интересно было тренироваться. Суперигроки, суперполе, что еще нужно? С главным тренером пока не говорил лично, но была теория, он все объяснял. Все поняли, старались выполнять установки на поле.

Михаил Мудрик? Если честно, не знаю, что бы без него здесь делал. Он – фантастический человек, классный игрок. Горжусь, что имею такого друга.

Атмосфера очень теплая, каждый старается поддерживать, подсказывать. Я счастлив находиться здесь. По сравнению с другими командами, в национальной сборной все на такт быстрее. Я это держу в голове, стараюсь быстрее работать с мячом».

Напомним, решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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ЛАСК сборная Украины по футболу Максим Таловеров Евро-2024 Украина - Италия Михаил Мудрик Челси
Источник Украинская ассоциация футбола
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