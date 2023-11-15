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ITF
15 ноября 2023, 11:52 |
382
2

Известны потенциальные соперники сборной Украины в следующем раунде КБДК

Будем играть против кого-то из сеяных

15 ноября 2023, 11:52 |
382
2
Известны потенциальные соперники сборной Украины в следующем раунде КБДК
ФТУ

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций, согласно которой команды будут разделены во время жеребьевки раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины попала в число несеяных команд и в следующем матче сразится против одной из сеяных сборных.

Сеяные команды

Австралия (№2)
Швейцария (№3)
Чехия (№4)
Франция (№6)
Испания (№7)
США (№8)
Казахстан (№9)
Германия (№10)
Словакия (№11)

Несеяные команды

Румыния (№12)
Бельгия (№13)
Словения (№14)
Великобритания (№15)
Бразилия (№16)
Польша (№17)
Украина (№18)
Мексика (№19)
Япония (№20)

Отметим, что раунд Квалификации будет сыгран 12-14 апреля 2024 года. Девять команд-победителей пройдут в финальную стадию, а девять проигравших – в плей-офф. Команды Канады и Италии, как финалисты этого года, в следующем сезоне напрямую попадут в Billie Jean King Cup finals.

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женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
найкращі варіанти це Словаччина і Німеччина
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+1
SuperMario
Тут смотря на состав,если Свитолина первый номер,а Калинина второй и сестры в паре,,то бороться можно с любой сборной даже с чешками,а если Ястремская будет в команде то это приговор против любого соперника. 
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+1
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