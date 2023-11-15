Известны потенциальные соперники сборной Украины в следующем раунде КБДК
Будем играть против кого-то из сеяных
ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций, согласно которой команды будут разделены во время жеребьевки раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Женская сборная Украины попала в число несеяных команд и в следующем матче сразится против одной из сеяных сборных.
Сеяные команды
Австралия (№2)
Швейцария (№3)
Чехия (№4)
Франция (№6)
Испания (№7)
США (№8)
Казахстан (№9)
Германия (№10)
Словакия (№11)
Несеяные команды
Румыния (№12)
Бельгия (№13)
Словения (№14)
Великобритания (№15)
Бразилия (№16)
Польша (№17)
Украина (№18)
Мексика (№19)
Япония (№20)
Отметим, что раунд Квалификации будет сыгран 12-14 апреля 2024 года. Девять команд-победителей пройдут в финальную стадию, а девять проигравших – в плей-офф. Команды Канады и Италии, как финалисты этого года, в следующем сезоне напрямую попадут в Billie Jean King Cup finals.
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