Известны потенциальные соперники сборной Украины в следующем раунде КБДК

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций, согласно которой команды будут разделены во время жеребьевки раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Женская сборная Украины попала в число несеяных команд и в следующем матче сразится против одной из сеяных сборных.

Сеяные команды

Австралия (№2)

Швейцария (№3)

Чехия (№4)

Франция (№6)

Испания (№7)

США (№8)

Казахстан (№9)

Германия (№10)

Словакия (№11)

Несеяные команды

Румыния (№12)

Бельгия (№13)

Словения (№14)

Великобритания (№15)

Бразилия (№16)

Польша (№17)

Украина (№18)

Мексика (№19)

Япония (№20)

Отметим, что раунд Квалификации будет сыгран 12-14 апреля 2024 года. Девять команд-победителей пройдут в финальную стадию, а девять проигравших – в плей-офф. Команды Канады и Италии, как финалисты этого года, в следующем сезоне напрямую попадут в Billie Jean King Cup finals.