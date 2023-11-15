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15 ноября 2023, 10:41 | Обновлено 15 ноября 2023, 10:42
573
2

В футболе планируют удалять игрока на 10 минут за оскорбление арбитра

Планируется, что к судьей сможет обращаться только капитан

15 ноября 2023, 10:41 | Обновлено 15 ноября 2023, 10:42
573
2
В футболе планируют удалять игрока на 10 минут за оскорбление арбитра
Times

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается рассмотреть вопрос о введении в профессиональных соревнованиях 10-минутного удаление игрока за оскорбление судьи во время матча. Планируется, что к судьей сможет обращаться только капитан.

«Мы определили неправомерное поведение игроков как серьезную проблему футбола, и это станет главной темой IFAB в ближайшие годы. Мы рассматриваем варианты того, что можем сделать с помощью правил игры либо с помощью рекомендаций и указаний по дополнительным мерам.

Игроки, возможно, не так сильно переживают, получая желтую карточку за то, что сказали судье что-то неуместное. Однако это будет иметь для них куда большее значение, если они будут знать, что проведут 10 минут матча за пределами поля. Различные заинтересованные стороны также проявляют большой интерес к этой идее. Рассматривается в том числе вариант, согласно которому только капитан сможет обращаться к судье. Игроков, агрессивно приближающихся к арбитру, просто нельзя больше терпеть.

Мы даже видели несколько случаев, когда игроки намеренно шли за судьей, а другие шли перед ним, чтобы он не мог уйти далеко. Если только капитан сможет подойти к судье, то впоследствии он сможет объяснить своим товарищам по команде, что именно произошло. Это хорошо сработало в других видах спорта, таких как регби и баскетбол», – заявил исполнительный директор IFAB Лукас Бруд.

IFAB проведет рабочее совещание в Лондоне через две недели.

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судьи (арбитры) дисквалификация удаление с поля
Источник The Times
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BallsToTheWall
Правильное решение.   А за  "контакт сзади" - на 5 минут.)
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