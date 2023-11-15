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15 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 10:09
185
0

Украина U-19 – Мальта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 ноября в 12:00 матч 1-го тура квалификации Евро-2024 U-19

15 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 10:09
185
0
Украина U-19 – Мальта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 начинает борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 U-19.

В группе 7 украинцы под руководством Олега Кузнецова на Мальте сыграют против хозяев, а также команд Словакии и Косово.

Матч первого тура между сборными Украины и Мальты начнется 15 ноября в 12:00.

Для выхода в элит-раунд отбора нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая из третьих команд.

Украина U-19 – Мальта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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