В среду юношеская сборная Украины стартует в отборе Евро-2024 (U-19)

15 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) начинает борьбу в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).

Подопечные Олега Кузнецова будут выступать в группе 7, где встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали (стадион «Сентенари»). Для выхода в элит-раунд отбора нужно занять в квартете первое или второе место. Также путевку туда получит лучшая среди третьих команд.

«Мальтийцы – хозяева, поэтому они будут сверхмотивированы. С Косовом мы встречались и побеждали его, но это был очень сложный для Украины поединок. А Словакия всегда имела перспективную молодежь. Поэтому я не стал бы выделять какую-то сборную. Все соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех», – сказал накануне главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов.

Сегодня наша команда стартует поединком с хозяином мини-турнира – сборной Мальты. Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.