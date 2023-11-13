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  4. Олег КУЗНЕЦОВ: Нет другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд
Молодежные турниры
13 ноября 2023, 14:48 |
198
0

Олег КУЗНЕЦОВ: Нет другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд

Главный тренер сборной Украины U-19 поделился ожиданиями от матчей в ноябре

13 ноября 2023, 14:48 |
198
0
Олег КУЗНЕЦОВ: Нет другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд
УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матчей команды в ноябре в рамках отбора к чемпионату Европы.

– Олег Владимирович, состав, который поехал на квалификационный раунд чемпионата Европы, оптимальный?

– Думаю, да. Если на недавний сбор в Южной Корее были приглашены многие новые игроки, то сейчас акцент был сделан на том, чтобы футболисты были с игровой практикой.

– Но и сейчас не обошлось без новичков.

– Да. За Тимуром Тутеровым мы следили давно, когда он еще выступал за «Колос». Сейчас он стабильно выступает за молодежный состав «Сандерленда». Хорошие отзывы об Александре Пищуре, высоком нападающем из «Академии Пушкаша». Неплохо себя проявляет в Испании и Богдан Мануйлов. Надеюсь, что эти ребята нам помогут.

– Времени на подготовку к турниру у команды будет немного?

– Из Киева мы выехали утром 11-го числа. На Мальту прибыли 12-го ближе к вечеру. У нас, по сути, будет два полноценных рабочих дня.

– Что вы знаете о будущих соперниках по квалификации?

– Больше всего информации мы собираем по сборной Мальты, потому что встречаемся с хозяевами в первом туре. А на Косово и Словакию посмотрим на самом турнире.

– Сборную Украины можно назвать фаворитом этой группы?

– Я не был бы таким категоричным. Мальтийцы – хозяева, поэтому они будут сверхмотивированы. С Косовом мы встречались и побеждали его, но это был очень сложный для Украины поединок. А Словакия всегда имела перспективную молодежь. Поэтому я не стал бы выделять какую-то сборную. Все соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех.

– О задачах сине-желтых можно не спрашивать?

– Другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд отбора чемпионата Европы, наша команда не имеет.

Юношеская сборная Украины уже начала подготовку к квалификационному раунду Евро-2024 (U-19), который с 15-го по 21 ноября будет проходить на Мальте. Напомним, что, кроме хозяев, «сине-желтым» предстоит сыграть с Косово и Словакией.

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Олег Кузнецов чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Мальты по футболу U-19 сборная Словакии по футболу U-19
Источник Украинская ассоциация футбола
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