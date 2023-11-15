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ATP
15 ноября 2023, 10:10 |
464
3

Синнер прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем

Итальянский теннисист рассказал, что еще на Уимблдоне чувствовал, что может обыграть Новака

15 ноября 2023, 10:10 |
464
3
Синнер прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первую победу над Новаком Джоковичем. На Итоговом турнире ATP четвертый сеяный одолел первую ракетку мира в трех сетах.

«Я всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, потому что мы много тренировались во время турниров. Несколько турниров пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в физике. Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим – и физически, и психологически. Я готов играть. Хотя и понимаю, что после этого турнира и Кубка Дэвиса сезон окончен.

Все это часть процесса. После «Уимблдона» я сказал, что чувствовал, что был ближе к победе, чем в прошлом году – хотя и проиграл в трех сетах. В прошлом году проиграл в пяти, но чувствовал, что в этом году был ближе.

Сегодня я тоже мог легко проиграть в двух сетах. В спорте никогда не знаешь. Но я был уверен, что постараюсь провести хороший матч – и у меня в итоге получилось.

Даже если бы я сегодня проиграл, для меня матч все равно был бы очень хорошим. Было очень важно сыграть на равных, теперь я знаю, что могу реально попытаться выиграть у него и в следующих матчах», – сказал итальянец.

В третьем туре группового раунда Синнер сразится с Хольгером Руне.

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Янник Синнер
Источник ASAP text
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Комментарии 3
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potemkin78
ему просто скучно там играть
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Олександр
Джокович это пидор .ватный серб.поделом досталось 
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