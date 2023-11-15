Синнер прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем
Итальянский теннисист рассказал, что еще на Уимблдоне чувствовал, что может обыграть Новака
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первую победу над Новаком Джоковичем. На Итоговом турнире ATP четвертый сеяный одолел первую ракетку мира в трех сетах.
«Я всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, потому что мы много тренировались во время турниров. Несколько турниров пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в физике. Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим – и физически, и психологически. Я готов играть. Хотя и понимаю, что после этого турнира и Кубка Дэвиса сезон окончен.
Все это часть процесса. После «Уимблдона» я сказал, что чувствовал, что был ближе к победе, чем в прошлом году – хотя и проиграл в трех сетах. В прошлом году проиграл в пяти, но чувствовал, что в этом году был ближе.
Сегодня я тоже мог легко проиграть в двух сетах. В спорте никогда не знаешь. Но я был уверен, что постараюсь провести хороший матч – и у меня в итоге получилось.
Даже если бы я сегодня проиграл, для меня матч все равно был бы очень хорошим. Было очень важно сыграть на равных, теперь я знаю, что могу реально попытаться выиграть у него и в следующих матчах», – сказал итальянец.
В третьем туре группового раунда Синнер сразится с Хольгером Руне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О нем должны были помнить из-за голов и ярких действий на поле, но вспоминают лишь ориентацию
Marca включила Артема в символическую сборную «открытий» по итогам 13-ти туров