Синнер прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первую победу над Новаком Джоковичем. На Итоговом турнире ATP четвертый сеяный одолел первую ракетку мира в трех сетах.

«Я всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, потому что мы много тренировались во время турниров. Несколько турниров пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в физике. Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим – и физически, и психологически. Я готов играть. Хотя и понимаю, что после этого турнира и Кубка Дэвиса сезон окончен.

Все это часть процесса. После «Уимблдона» я сказал, что чувствовал, что был ближе к победе, чем в прошлом году – хотя и проиграл в трех сетах. В прошлом году проиграл в пяти, но чувствовал, что в этом году был ближе.

Сегодня я тоже мог легко проиграть в двух сетах. В спорте никогда не знаешь. Но я был уверен, что постараюсь провести хороший матч – и у меня в итоге получилось.

Даже если бы я сегодня проиграл, для меня матч все равно был бы очень хорошим. Было очень важно сыграть на равных, теперь я знаю, что могу реально попытаться выиграть у него и в следующих матчах», – сказал итальянец.

В третьем туре группового раунда Синнер сразится с Хольгером Руне.