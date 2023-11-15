Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Гарри все делает для команды, а Роберт делал для себя
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн за три месяца в новой команде стал влиятельной фигурой как на поле, так и вне его.
По информации The Athletic, товарищи по команде в восторге от его уверенности в себе и искренней скромности. Особенно на фоне с Робертом Левандовски, который ушел в «Берселону».
«Всегда было ощущение, что Левандовски делает это для себя, а не для клуба. Для Кейна же главное – победа команды. Он – идеальный пример для подражания всем остальным с таким отношением к делу», – сообщил один из источников в клубе.
Доверие к Кейну распространяется и на тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Он один из немногих игроков «Баварии», с которыми Тухель регулярно советуется по поводу тактики.
«Он не так много говорит, но когда он говорит, люди прислушиваются», – добавил источник.
Летом Кейн перешел в команду Бундеслиги из «Тоттенхэм Хотспур» за 100 млн. евро. 30-летний футболист с ходу закрепился в Германии, забив 17 голов в 11 матчах на внутренней арене и четыре гола в четырех матчах Лиги чемпионов.
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