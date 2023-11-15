СИКАН: «Македонцы могут отобрать очки у Италии. В футболе все возможно»

Форвард сборной Украины Даниил Сикан рассказал о предстоящем матче с командой Италии в квалификации Евро-2024 (20 ноября):

«Я думаю, что сборная находится в оптимальной форме. Готовимся к очень важному матчу с Италией. Это отлично, что многие наши игроки забивают голы в Европе.

Первый матч с Италией? Много нюансов есть в том матче. Я думаю, сборная справилась с итальянцами очень хорошо. Несмотря на то, что проиграли. Но у нас есть матч-реванш.

Читайте также: Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины

Конечно, мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы из последнего матча. Будем надеяться только на лучшее.

Кого бы выделил у Италии? Распадори – очень быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия – очень неприятная команда. Против них очень сложно играть, они неприятны на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть.

Македонцы могут отобрать даже очки у итальянцев. Это футбол, здесь все возможно. Но я думаю, с итальянцами нас устроит только победа».