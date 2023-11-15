Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИКАН: «Македонцы могут отобрать очки у Италии. В футболе все возможно»
Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 05:15
174
0

СИКАН: «Македонцы могут отобрать очки у Италии. В футболе все возможно»

Форвард сборной Украины рассказал о предстоящем матче отбора к Евро-2024

15 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 05:15
174
0
СИКАН: «Македонцы могут отобрать очки у Италии. В футболе все возможно»
ВЗбірна. Даниил Сикан

Форвард сборной Украины Даниил Сикан рассказал о предстоящем матче с командой Италии в квалификации Евро-2024 (20 ноября):

«Я думаю, что сборная находится в оптимальной форме. Готовимся к очень важному матчу с Италией. Это отлично, что многие наши игроки забивают голы в Европе.

Первый матч с Италией? Много нюансов есть в том матче. Я думаю, сборная справилась с итальянцами очень хорошо. Несмотря на то, что проиграли. Но у нас есть матч-реванш.

Конечно, мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы из последнего матча. Будем надеяться только на лучшее.

Кого бы выделил у Италии? Распадори – очень быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия – очень неприятная команда. Против них очень сложно играть, они неприятны на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть.

Македонцы могут отобрать даже очки у итальянцев. Это футбол, здесь все возможно. Но я думаю, с итальянцами нас устроит только победа».

По теме:
Израиль – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таловеров и Дубинчак провели первую тренировку в сборной Украины
ВИДЕО. Сборная Украины провела вторую тренировку в польском Гданьске
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Даниил Сикан
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах
Футбол | 14 ноября 2023, 22:30 1
ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах
ФОТО. Прибыли динамовцы. Тренировка сборной Украины прошла в двух группах

Сергей Ребров большое внимание уделяет тактической работе

Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Футбол | 14 ноября 2023, 21:42 2
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея

О нем должны были помнить из-за голов и ярких действий на поле, но вспоминают лишь ориентацию

Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14.11.2023, 20:00
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14.11.2023, 12:52
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
13.11.2023, 07:30 15
Футбол
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
14.11.2023, 03:36 2
Теннис
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
13.11.2023, 18:45 3
Футбол
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем