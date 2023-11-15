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  4. Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 ноября 2023, 02:57 |
58
0

Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

15 ноября 2023, 02:57 |
58
0
Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

15 ноября состоятся матчи 2-го тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Александр Зверев (Германия, ATP 8) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Кольхоф / Скупски – Рам / Салсбери.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 19-я встреча теннисистов. Зверев выиграл 7 очных поединков.

В Красной группе Александр и Даниил играют вместе с Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Даниил Медведев Александр Зверев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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