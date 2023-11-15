Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023
15 ноября состоятся матчи 2-го тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Александр Зверев (Германия, ATP 8) сыграет против Даниила Медведева (АТР 3). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Кольхоф / Скупски – Рам / Салсбери.
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Это будет 19-я встреча теннисистов. Зверев выиграл 7 очных поединков.
В Красной группе Александр и Даниил играют вместе с Карлосом Алькарасом и Андреем Рублевым.
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
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