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ATP
15 ноября 2023, 02:50 |
37
0

Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

15 ноября 2023, 02:50 |
37
0
Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

15 ноября состоятся матчи 2-го тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) сыграет против Андрея Рублева (АТР 5). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Бопанна / Эбден – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала поединка – 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисистов. Карлос проиграл 1-й очный поединок.

В Красной группе Карлос и Андрей играют вместе с Александром Зверевым и Даниилом Медведевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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