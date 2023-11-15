Карлос Алькарас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября состоятся матчи 2-го тура в Красной группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Карлос Алькарас (Испания, ATP 2) сыграет против Андрея Рублева (АТР 5). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Бопанна / Эбден – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала поединка – 15:30.

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Это будет вторая встреча теннисистов. Карлос проиграл 1-й очный поединок.

В Красной группе Карлос и Андрей играют вместе с Александром Зверевым и Даниилом Медведевым.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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