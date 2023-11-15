Сергей ЛЕСНИК: «Хочется выйти в УПЛ. А сегодня у меня мечта – стадион»

Президент клуба ЮКСА из Тарасовки Сергей Лесник рассказал, что мечтает о собственном стадионе:

«Когда-то я мечтал о маленьком поле 30 на 15. У меня не было средств, но я хотел иметь поле, потому что я арендовал, с детьми занимался, турниры у меня были, студенты. И меня когда-то спросили: о чем ты мечтаешь? Я ответил: свое поле 30 на 15, не арендованное».

А сегодня у меня мечта – стадион. Сейчас я рассматриваю землю в других регионах Украины, где хотим открывать филиалы, ставить манежи. Будем начинать с простого – манеж 40 на 20 и возможность уже где-то 150 детей иметь в тренировочном процессе.

Хочется выйти в УПЛ. Не все от нас в нашей жизни зависит, как бы мы этого ни хотели. Мы не боги – мы люди. Но мечтать нужно, потому мы мечтаем. Когда мы туда придем – я не знаю. Я должен подтянуть инфраструктуру и создать максимальные условия для того, чтобы команда, дети могли иметь все для качественного тренировочного процесса.

Идут споры между тем, дать средства на дроны или вложить их в дорогу или в спорт. Мой ответ сегодня очень прост – и то, и другое надо. Первоочередное – там, но и это, если мы забудем – мы просто забудем о поколении детей».