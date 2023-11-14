Президент лидера Второй лиги: «Мы не заряжаем судей. Это принцип»

Президент лидера Второй лиги, ЮКСА из Тарасовки, Сергей Лесник рассказал, что его клуб не работает с судьями на предмет дополнительных гонораров:

«Наша философия очень проста: к каждому, кто сюда приходит, будет честная позиция. Это значит практически: если он нормально готовится и отрабатывает на тренировках – у него точно будет шанс выйти на футбольное поле.

Если он нарушает режим или еще какие-нибудь вещи делает – ясно, что тренерский штаб на это реагирует. То есть, если ты честно делаешь свою работу, мы как руководство клуба честно платим тебе зарплату, выполняем все договоренности, которые у нас есть.

Я верю в закон сеяния и уборки. Если я правильно поступаю – значит, будут хорошие плоды, будет и урожай. И даже неправильно поступающие люди будут задумываться и говорить: слушайте, так действительно можно.

Если мы не заряжаем судей – значит, мы не заряжаем судей. Это позиция. И мы не будем заряжать судей. Это принципы».