Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент лидера Второй лиги: «Мы не заряжаем судей. Это принцип»
Украина. Вторая лига
14 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:35
235
1

Президент лидера Второй лиги: «Мы не заряжаем судей. Это принцип»

Сергей Лесник рассказал, что его клуб не раздает судьям гонорары

14 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:35
235
1
Президент лидера Второй лиги: «Мы не заряжаем судей. Это принцип»
ФК ЮКСА. Сергей Лесник

Президент лидера Второй лиги, ЮКСА из Тарасовки, Сергей Лесник рассказал, что его клуб не работает с судьями на предмет дополнительных гонораров:

«Наша философия очень проста: к каждому, кто сюда приходит, будет честная позиция. Это значит практически: если он нормально готовится и отрабатывает на тренировках – у него точно будет шанс выйти на футбольное поле.

Если он нарушает режим или еще какие-нибудь вещи делает – ясно, что тренерский штаб на это реагирует. То есть, если ты честно делаешь свою работу, мы как руководство клуба честно платим тебе зарплату, выполняем все договоренности, которые у нас есть.

Я верю в закон сеяния и уборки. Если я правильно поступаю – значит, будут хорошие плоды, будет и урожай. И даже неправильно поступающие люди будут задумываться и говорить: слушайте, так действительно можно.

Если мы не заряжаем судей – значит, мы не заряжаем судей. Это позиция. И мы не будем заряжать судей. Это принципы».

По теме:
Журналист: Мазяр может сменить Шарана в Минае
Александрия: Калитвинцев на подходе, Ковалец пока нет
Бывший арбитр – коллегам: «Давайте-ка, автоматы в руки – и на передок»
ЮКСА Тарасовка судейство Вторая лига Украины договорные матчи чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Футбол | 14 ноября 2023, 21:56 0
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут

Харьковчане 15 ноября возобновят тренировочный процесс

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14 ноября 2023, 12:52 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
Бокс | 14.11.2023, 05:25
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Було б дивно, якби хтось зізнався, що заряджає суддів. Хоча є один виняток з правила - президент Десни Олексій Савченко у 2008.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
13.11.2023, 07:30
Теннис
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 1
Футбол
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
13.11.2023, 18:45 3
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
13.11.2023, 09:46
Биатлон
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
12.11.2023, 22:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем