Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Балотелли мог бы выиграть три Золотых мяча»

Бывший форвард Кевин-Принс Боатенг дал оценку потенциалу итальянского нападающего Марио Балотелли, с которым он в свое время играл в составе «Милана». Ныне 36-летний экс-игрок уверен, что итальянец мог, но не смог, добиться многого.

– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три Золотых мяча. Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.

– Марио [Балотелли] или [Рафаэл] Леау?

– Леау очень силен, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал, на что способен. Я играл с ним и видел, что он может делать, когда настроен серьезно.

Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио, – заявил Боатенг.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли ответил на критику со стороны Златана Ибрагимовича одной-единственной фотографией.