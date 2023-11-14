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  4. Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Балотелли мог бы выиграть три Золотых мяча»
Италия
14 ноября 2023, 23:56 | Обновлено 15 ноября 2023, 00:30
300
4

Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Балотелли мог бы выиграть три Золотых мяча»

Экс-игрок «Милана» – о бывшем партнере по миланскому клубу

14 ноября 2023, 23:56 | Обновлено 15 ноября 2023, 00:30
300
4
Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Балотелли мог бы выиграть три Золотых мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Бывший форвард Кевин-Принс Боатенг дал оценку потенциалу итальянского нападающего Марио Балотелли, с которым он в свое время играл в составе «Милана». Ныне 36-летний экс-игрок уверен, что итальянец мог, но не смог, добиться многого.

– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три Золотых мяча. Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.

– Марио [Балотелли] или [Рафаэл] Леау?
– Леау очень силен, но Марио был на другом уровне. Он был феноменом и показал, на что способен. Я играл с ним и видел, что он может делать, когда настроен серьезно.

Не каждый футболист может играть на топ-уровне на протяжении многих лет. Балотелли для меня был топ-игроком, одним из пяти лучших нападающих мира. Единственным, кто по навыкам приблизился к Ибрагимовичу, был Марио, – заявил Боатенг.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли ответил на критику со стороны Златана Ибрагимовича одной-единственной фотографией.

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Марио Балотелли Кевин-Принс Боатенг Милан
Источник Football-Italia
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introvert
"дав оцінку потенціалу французького нападника Маріо Балотеллі"... "упевнений, що француз міг домогтися багато чого"...
Що за маячня? Відколи це італійський бедбой Маріо став французом?
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