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  4. Балотелли ответил на критику Ибрагимовича одной фотографией
Италия
15 октября 2023, 20:21 | Обновлено 15 октября 2023, 20:22
761
0

Балотелли ответил на критику Ибрагимовича одной фотографией

Итальянец напомнил Златану о том, что он не выигрывал Лигу чемпионов

15 октября 2023, 20:21 | Обновлено 15 октября 2023, 20:22
761
0
Балотелли ответил на критику Ибрагимовича одной фотографией
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько дней назад Златан Ибрагимович раскритиковал Марио Балотелли, сравнив его с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау:

«Их нельзя сравнивать. Один является гением, а другой сидит на трибуне. Каждый футболист хочет реализовать свой талант и изменить своё будущее, у него таких возможностей было много».

Сегодня Балотелли ответил на критику своего экс-партнера по команде на своей странице в Инстаграме. Он выложил свое фото с Кубком чемпионов, напомнив Ибрагимовичу о том, что он этого трофея не выигрывал ни разу.

Напомним, Балотелли выиграл Лигу чемпионов в 2010 году с «Интером». Ибрагимович покинул миланский клуб как раз перед стартом сезона 2009/2010.

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Марио Балотелли Златан Ибрагимович фото Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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