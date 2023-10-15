Балотелли ответил на критику Ибрагимовича одной фотографией
Итальянец напомнил Златану о том, что он не выигрывал Лигу чемпионов
Несколько дней назад Златан Ибрагимович раскритиковал Марио Балотелли, сравнив его с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау:
«Их нельзя сравнивать. Один является гением, а другой сидит на трибуне. Каждый футболист хочет реализовать свой талант и изменить своё будущее, у него таких возможностей было много».
Сегодня Балотелли ответил на критику своего экс-партнера по команде на своей странице в Инстаграме. Он выложил свое фото с Кубком чемпионов, напомнив Ибрагимовичу о том, что он этого трофея не выигрывал ни разу.
Напомним, Балотелли выиграл Лигу чемпионов в 2010 году с «Интером». Ибрагимович покинул миланский клуб как раз перед стартом сезона 2009/2010.
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