КОВПАК: «От молодых ты всегда услышишь, что Шахта – это золотая клетка»

Бывший форвард Александр Ковпак вспомнил выступления за клуб «Севастополь» вместе с Русланом Малиновским и дал оценку развитию его карьеры вне донецкого «Шахтера».

– Тогда, в 2013-2014 годах, Малиновский и Караваев еще не были игроками основы, их иногда выпускали. Помню, говорю Руслану: «Малина, на твои подачи с угловых я голову боюсь подставлять. Ты подай и попробуй сам свою голову подставь. Ты можешь убрать силу? У меня сотрясение мозга после твоих подач».

Это была его особенность. Колотуха и плюха такая, что он только разбегался, а все уже прятались. У него были такие брови. Ему скажешь – «Малина». А он нахмурится и грозно смотрит на тебя из-под них.

‒ Есть мнение, что если бы Малиновский не порвал крестообразные, «Шахтер» бы его до 30 лет гонял по арендам. А так его списали, и он сделал карьеру. Это так?

– От молодых игроков ты всегда услышишь, что «Шахта» – это золотая клетка. Выращивают, а затем сложно уйти. Он ушел, когда «Шахтер» уже не рассчитывал на него. Атлант расправил крылья, – рассказал Ковпак.

Ранее Александр Ковпак заявил, что уход Мирчи Луческу из «Динамо» стал потерей для украинского футбола.