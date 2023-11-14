ВЕНДИ: «В Украине гораздо страшнее, чем в бразильских фавелах»

25-летний бразильский нападающий Венди из футбольного клуба ЮКСА, играющий во Второй лиге, сравнил Бразилию и Украину.

– Где ты опаснее чувствуешь себя: в бразильских фавелах, где много криминала, или в Украине, где идет война?

– В Бразилии я уже привык к этим страшным вещам. Я родился и жил в фавеле, поэтому меня не очень пугало то, что там происходило.

В Бразилии я привык видеть оружие, но моментов, когда было по-настоящему страшно, не было. В Украине – гораздо страшнее. Ракеты я увидел впервые, меня это очень испугало.

– Как тебе уровень украинского футбола?

– Чемпионат Украины меня очень удивил. Мне нравится, какой здесь уровень конкуренции. Я адаптировался и могу сказать, что это хороший развивающийся чемпионат.

– Ты веришь, что ЮКСА – это трамплин к более известным европейским командам?

– Не могу назвать ФК ЮКСА – трамплином. Моя цель – стать чемпионом с этим клубом, подняться в УПЛ. После этого решение о нашем будущем будет принимать руководство клуба: продавать нас или нет.