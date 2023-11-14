Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕНДИ: «В Украине гораздо страшнее, чем в бразильских фавелах»
Бразилия
14 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 23:20
450
0

ВЕНДИ: «В Украине гораздо страшнее, чем в бразильских фавелах»

Бразильский нападающий из ЮКСА сравнил Бразилию и Украину

14 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 23:20
450
0
ВЕНДИ: «В Украине гораздо страшнее, чем в бразильских фавелах»
ФК ЮКСА. Венди

25-летний бразильский нападающий Венди из футбольного клуба ЮКСА, играющий во Второй лиге, сравнил Бразилию и Украину.

– Где ты опаснее чувствуешь себя: в бразильских фавелах, где много криминала, или в Украине, где идет война?

– В Бразилии я уже привык к этим страшным вещам. Я родился и жил в фавеле, поэтому меня не очень пугало то, что там происходило.

В Бразилии я привык видеть оружие, но моментов, когда было по-настоящему страшно, не было. В Украине – гораздо страшнее. Ракеты я увидел впервые, меня это очень испугало.

– Как тебе уровень украинского футбола?

– Чемпионат Украины меня очень удивил. Мне нравится, какой здесь уровень конкуренции. Я адаптировался и могу сказать, что это хороший развивающийся чемпионат.

– Ты веришь, что ЮКСА – это трамплин к более известным европейским командам?

– Не могу назвать ФК ЮКСА – трамплином. Моя цель – стать чемпионом с этим клубом, подняться в УПЛ. После этого решение о нашем будущем будет принимать руководство клуба: продавать нас или нет.

По теме:
Президент лидера Второй лиги: «Мы не заряжаем судей. Это принцип»
Стало известно, когда Динамо сыграет перенесенный матч с Металлистом 1925
Журналист: Мазяр может сменить Шарана в Минае
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины ЮКСА Тарасовка
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером
Футбол | 14 ноября 2023, 17:39 14
Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером
Реал планирует оставить Лунина на следующий сезон. Но снова вторым номером

Надо договориться еще с украинцем

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 14 ноября 2023, 02:41 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14.11.2023, 12:52
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Футбол | 14.11.2023, 21:56
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 1
Футбол
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем