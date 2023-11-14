Англия14 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:29
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Зинченко – в команде недели АПЛ по версии FourFourTwo
Украинец удостоен почетного признания
14 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:29
366
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Британское издание FourFourTwo обнародовало свою версию символической сборной недели Английской Премьер-лиги.
На позицию лучшего левого защитника был поставлен игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.
Украинец, как известно, в матче 12-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1) отметился голом.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг.
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