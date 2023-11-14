Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея

Эта история плохо закончилась. 3 мая 1998 года Джастин Фашану был найден повешенным в одном из заброшенных гаражей на окраине Восточного Лондона. 37-летний футболист оставил предсмертную записку для друзей и членов семьи, в которой значилось: «Надеюсь, Иисус, которого я так люблю, заберет меня домой».

Джастину Фашану было суждено стать первооткрывателем в английском футболе в целом ряде направлений. Он стал первым темнокожим футболистом, за которого был заплачен 1 миллион фунтов. А еще Фашану в 1990 году совершил каминг-аут, заявив о нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым профессиональным футболистом не только в Англии, но и во всем мире, который решился на подобный поступок.

Фашану родился 19 февраля 1961 года в Лондоне в семье нигерийского адвоката и гайанской медсестры. После развода родителей Джастин, как и его младший брат Джон, оказался в приюте, а чуть позднее мальчишек усыновила семья Альфа и Бетти Джексон.

В юности Джастин подавал большие надежды в боксе, дважды выходя в финал турнира среди юниоров-тяжеловесов. Однако в определенный момент Фашану все-таки сделал выбор в пользу футбола, к чему его подтолкнул один очень настойчивый скаут из Норвича – команды, которая и подарила дорогу Джастину в профессиональный спорт.

Дебютировать на взрослом уровне Фашану посчастливилось в рядах Норвича в 17-летнем возрасте в поединке против Вест Бромвич Альбион – клуба, который считают едва ли не пионером в английском футболе в плане работы с темнокожими футболистами. На тот момент в составе «дроздов» выступали сразу три таких игрока – Сирилл Реджис, Брендон Бэтсон и Лори Каннингем, которому было суждено стать первым темнокожим игроком в истории молодежной сборной Англии.

Во весь голос о Джастине Фашану заговорили после того, как в феврале 1980 года форвард отличился забитым мячом в воротах Ливерпуля. В том поединке команды устроили настоящие качели – Норвич первым забил (1:0), однако затем пропустил дважды (1:2), позже сравнял счет (2:2), но в конечном итоге все-таки позволил «красным» вновь выйти вперед (2:3). На 81-й минуте феноменальный мяч записал на свой счет Фашану, и этот гол впоследствии был признан лучшим в сезоне. И пускай Норвич все-таки проиграл тот матч (3:5), Фашану заставил говорить о себе не только прессу, но и болельщиков, которые все активнее начали обсуждать пользу от темнокожих футболистов, на которых ранее только и делали, что обрушивали свои проклятия с трибун различных стадионов.

За три сезона в Норвиче Фашану забил 35 мячей в 90 матчах, что сделало его одним из самым многообещающих молодых талантов английского футбола того времени и открыло двери в молодежную сборную, где Джастин провел 11 матчей, отличившись 5 голами в период с 1980 по 1982 годы.

Именно эти успехи убедили руководство Ноттингем Форест инвестировать 1 миллион фунтов в трансфер Фашану, но в стане «лесников», которые в 1979 и 1980 годах становились победителями Кубка европейских чемпионов, форварду так и не удалось оправдать высочайшие ожидания. В своем первом и единственном сезоне за Ноттингем Форест Джастин отличился лишь 3 забитыми мячами в 32 поединках. Вскоре его отправили в аренду в Саутгемптон, а уже в декабре 1982-го продали в Ноттс Каунти за 150 тысяч фунтов.

Впоследствии главный тренер Ноттингем Форест тех лет Брайан Клаф написал в своей автобиографии, что феноменальный гол Фашану в ворота Ливерпуля в 1979 году «выманил из бюджета «лесников» 1 миллион фунтов».

Поговаривали, что Фашану не нравился тоталитарный стиль управления командой, который исповедовал Клаф. Кроме того, тренер узнал, что Джастин в свободное от тренировок время посещает местные гей-бары, что окончательно отвернуло тренера от темнокожего футболиста.

В той таки автобиографии Клаф вспоминал один из эпизодов своего личного общения с Фашану. «Я спросил у него: «Куда ты пойдешь, если тебе будет нужен хлеб?» – Я полагаю, что в булочную. – А куда ты отправишься, если пожелаешь съесть баранью ногу? – В мясную лавку. – Тогда почему ты продолжаешь ходить в эти клубы для придурков?»

В Ноттс Каунти Джастин более менее вернулся на стабильный уровень результативности, отличившись 20 голами в 64 матчах, однако не смог помочь команде сберечь прописку в элитарном дивизионе, а 31 декабря 1983 года Фашану и вовсе получил тяжелейшую травму колена, которая фактически положила конец его карьере на высоком уровне.

Вся дальнейшая карьера Фашану напоминала какой-то суетливый низкобюджетный сериал, события в котором проходят по обе стороны Атлантики. С 1985 по 1993 годы Джастин поиграл в Англии за Брайтон, Манчестер Сити, Вест Хэм, Лейтон Ориент, Саутолл, Литерхед, Ньюкасл и Торки Юнайтед, в Канаде за Эдмонтон Брикмен, Гамильтон Стилерз и Торонто Близзар, а также в США за Лос-Анджелес Хит. Однако нигде, кроме, возможно, канадских коллективов, ему так и не удалось показать хотя бы половину своего прежнего потенциала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Фашану

В 1990 году Фашану в интервью таблоиду The Sun публично заявил о своей гомосексуальности, из-за чего стал жертвой публичных насмешек и издевательств, что в конечном итоге и привело к его решению покончить жизнь самоубийством.

Убегая от критики, Фашану занесло сперва в Шотландию, затем в Швецию и даже в Новую Зеландию, где он окончательно и повесил бутсы на гвоздь в 1997-м. Вскоре после этого Джастина позвали на тренерскую работу – в американскую команду Мэриленд Мания, откуда Фашану очень быстро пришлось сбежать, фактически в период предсезонной подготовки. В марте 1998 года 17-летний парень заявил, что стал жертвой сексуального насилия со стороны Фашану, с которым он провел ночь, употребляя алкоголь и марихуану. В то время гомосексуальные связи были незаконны в штате Мэриленд, и несмотря на то, что Джастин всецело отрицал все обвинения в свой адрес, ему пришлось спешно покинуть США, опасаясь, что в случае ареста он не сможет рассчитывать на справедливый суд.

Брат Джастина Джон Фашану, которому также посчастливилось сделать весьма неплохую карьеру в футболе на позиции центрфорварда, впоследствии несколько раз рассказывал о том, как развивались события накануне того злополучного поступка его родственника.

«Незадолго до того, как он покончил жизнь самоубийством, ночью на мой мобильный телефон позвонили и человек на том конце трубки ничего не говорил. Я слышал дыхание, чувствовал, что это кто-то из моей семьи. В какой-то момент я понял, что это был Джастин, но не сделал шаг навстречу. Я просто положил трубку и подумал: «О, это снова он». На следующий день он покончил жизнь самоубийством», – рассказывал Джон Фашану.

Интересно и то, что изначально Джон Фашану категорически опровергал известия о том, что его брат был гомосексуалистом. Фашану-младший утверждал, что Джастин был просто «подвержен психическому заболеванию, которое заставляло его постоянно искать внимания со стороны общественности». Лишь спустя много лет Джон рассказал правду.

«Тогда я был для Джастина монстром. Я заплатил ему 75 тысяч фунтов, чтобы он не говорил, что он гей. Я смотрел на ситуацию вокруг нас: у нашей матери был рак, и она умирала, а остальные члены семьи не могли понять, что происходит. Мы не знали, что делать, и лучшее, что я придумал, – это сохранить все в тайне», – признался Фашану-младший.

Предсмертная записка Джастина Фашану заканчивалась словами: «Я понял, что уже признан виновным. Я не хочу больше позорить своих друзей и семью». Что произошло тогда в США и правду ли свидетельствовал 17-летний подросток – останется тайной, которую с собой навсегда забрал Фашану. Как факт можно воспринимать только то обстоятельство, что обвинения с Джастина были сняты за недостаточностью улик, но уже после смерти экс-форварда молодежной сборной Англии.

По прошествии нескольких десятилетий разбираться в этой истории становится все сложнее, да и вряд ли уже имеет смысл. Важнее то, что Джастину Фашану так и не удалось оказаться в одном ряду с Джоном Барнсом, Лютером Блиссеттом, Сириллом Реджисом, Брендоном Бэтсоном и Лори Каннингемом, которые стали свого рода первопроходцами для темнокожих футболистов в английском футболе на рубеже 70-80-х годов минувшего века. О Фашану вспоминают исключительно в аспекте его трагической личной жизни и событий за пределами футбольного поля. Увы, но даже гениальный гол в ворота Ливерпуля сегодня мало у кого всплывает в памяти, когда где-то звучит: «Джастин Фашану»…

Текст: meta.ua/sport