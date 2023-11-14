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  4. Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 21:56 |
133
0

Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут

Харьковчане 15 ноября возобновят тренировочный процесс

14 ноября 2023, 21:56 |
133
0
Металлист 1925: замену Эдмару пока что не ищут
ФК Металлист 1925. Эдмар

15 ноября после трехдневного отдыха футболисты «Металлиста 1925» начнут подготовку к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ с «Вересом», который состоится 25 ноября в Ровно.

Как стало известно Sport.ua после того, как «Металлист 1925» покинул один из тренеров – Эдмар, клубное руководство пока что не будет искать ему замену.

Ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ харьковчане заполнят спаррингом с «Оболонью», который пройдет 18 ноября на загородной базе «пивоваров». В этом контрольном матче не сможет принять участия лишь полузащитник Бека Вачиберадзе, который травмировался в поединке 14 тура с «Полесьем», остальные - в строю. Хотя медперсонал клуба прилагает усилия, чтобы Вачиберадзе успел восстановиться до начала декабря. Ведь в первой половине декабря слобожанцы сыграют аж три матча: 3-го числа – с «Шахтером», 7-го – перенесенный поединок 3-го тура – с «Динамо» и 11-го – с «Александрией».

Пока что в активе «Металлиста 1925» 15 очков и он занимает 11-е место.

Ранее стало известно, что перенесенный поединок третьего тура УПЛ между «Динамо» Киев и харьковским «Металлистом 1925» состоится еще в 2023 году.

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Металлист 1925 Эдмар контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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