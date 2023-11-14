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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 18:38 |
879
0

Стало известно, когда Динамо сыграет перенесенный матч с Металлистом 1925

Поединок состоится 7 декабря

14 ноября 2023, 18:38 |
879
0
Стало известно, когда Динамо сыграет перенесенный матч с Металлистом 1925
ФК Динамо Киев

Перенесенный поединок третьего тура УПЛ между «Динамо» Киев и харьковским «Металлистом 1925» состоится еще в 2023 году.

Матч состоится в четверг, 7 декабря. Точное время начала матча пока что не назначено.

Поединок должен был состояться в начале августа, однако был перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, матч состоится между 16-м и 17-м турами УПЛ. 17-й тур станет последним в календарном 2023 году.

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Динамо Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Динамо - Металлист 1925 даты и время матчей
Источник UA-Football
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