Стало известно, когда Динамо сыграет перенесенный матч с Металлистом 1925

Перенесенный поединок третьего тура УПЛ между «Динамо» Киев и харьковским «Металлистом 1925» состоится еще в 2023 году.

Матч состоится в четверг, 7 декабря. Точное время начала матча пока что не назначено.

Поединок должен был состояться в начале августа, однако был перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, матч состоится между 16-м и 17-м турами УПЛ. 17-й тур станет последним в календарном 2023 году.