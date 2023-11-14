Украина. Премьер лига14 ноября 2023, 18:38 |
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Стало известно, когда Динамо сыграет перенесенный матч с Металлистом 1925
Поединок состоится 7 декабря
14 ноября 2023, 18:38 |
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Перенесенный поединок третьего тура УПЛ между «Динамо» Киев и харьковским «Металлистом 1925» состоится еще в 2023 году.
Матч состоится в четверг, 7 декабря. Точное время начала матча пока что не назначено.
Поединок должен был состояться в начале августа, однако был перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги конференций.
Таким образом, матч состоится между 16-м и 17-м турами УПЛ. 17-й тур станет последним в календарном 2023 году.
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