Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1
Акор Адамс может покинуть «Монпелье»
«Милан» намерен в зимнее трансферное окно усилить линию атаки команды. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются Акором Адамсом из «Монпелье».
Он перешел во французский клуб лишь минувшим летом из норвежского «Лиллестрёма» за 4,5 миллиона евро и стал одним из открытий сезона в Лиге 1. 23-летний нигериец претендует на «Золотую бутсу».
На счету Адамса 7 голов в 11 матчах Лиги 1 за «Монпелье». Его контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединки Энтони и Деонтея состоятся 23 декабря в Саудовской Аравии
Marca включила Артема в символическую сборную «открытий» по итогам 13-ти туров