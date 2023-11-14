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  4. Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1
Италия
14 ноября 2023, 21:05 |
690
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Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1

Акор Адамс может покинуть «Монпелье»

14 ноября 2023, 21:05 |
690
0
Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Акор Адамс

«Милан» намерен в зимнее трансферное окно усилить линию атаки команды. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются Акором Адамсом из «Монпелье».

Он перешел во французский клуб лишь минувшим летом из норвежского «Лиллестрёма» за 4,5 миллиона евро и стал одним из открытий сезона в Лиге 1. 23-летний нигериец претендует на «Золотую бутсу».

На счету Адамса 7 голов в 11 матчах Лиги 1 за «Монпелье». Его контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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Милан Монпелье трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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