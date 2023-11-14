Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1

«Милан» намерен в зимнее трансферное окно усилить линию атаки команды. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются Акором Адамсом из «Монпелье».

Он перешел во французский клуб лишь минувшим летом из норвежского «Лиллестрёма» за 4,5 миллиона евро и стал одним из открытий сезона в Лиге 1. 23-летний нигериец претендует на «Золотую бутсу».

На счету Адамса 7 голов в 11 матчах Лиги 1 за «Монпелье». Его контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.