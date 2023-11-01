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01 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 07:25
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3

А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии

Акор Адамс из французского «Монпелье» имеет в своем активе 36,5 баллов

01 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 07:25
1902
3
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд идет 6-м

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является нигерийский форвард Акор Адамс из Монпелье (36.5 баллов). 23-летний нападающий забил 15 мячей за норвежский «Лиллестрем» (с коэффициентом на 1.5 = 22.5 очка) и добавил еще 7 голов за французский клуб «Монпелье» (умножается на 2 = 14 пунктов).

На втором месте идет норвежский форвард Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 23 гола (что ему дает 34.5 очка). Однако чемпионат Норвегии близок к финишу (4 тура до конца)

Норвежский форвард Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 11 мячей за «Ман Сити» в АПЛ и набрал 22 очка для рейтинга (делит 6–8 места в списке).

Из серьезных конкурентов его опережают гвинеец Серу Гирасси из «Штутгарта» (14 мячей, 28 очков, 3 место) и англичанин Гарри Кейн из «Баварии» (12 голов, 24 балла, 4 место).

Чуть ниже находится лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который с 10 забитыми мячами (20 пунктов) делит 10–12 позиции в рейтинге.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 1 ноября 2023 года

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Золотая бутса Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Буде-Глимт Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино Монпелье Серу Гирасси Штутгарт
Источник Sport.ua
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Gargantua
Нигерия прямо кузница форвардов
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potemkin78
времени ещё очень много а инфу дают каждый день
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0
luceorius
 Лаутаро Мартінес також серйозний конкурент.
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0
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