Даниил СИКАН: «Показали характер в матче с Динамо»

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оценил последние результаты команды:

– У тебя хорошая голевая серия. Скажи откровенно, было ли ожидание, что пригласят в сборную?

– Ожиданий не было, была надежда на вызов. Очень счастлив, что его получил.

– Из свежих событий – твой гол «Барселоне». Очень важный, очень непростая игра. Расскажи о своем решении во время того эпизода...

– Мне там ничего и не оставалось, кроме, как завершить эту атаку. Это работа всей команды, мы там сделали около 25-27 передач – это рекорд в Лиге чемпионов, кажется.

– Вы практически гарантировали себе еврокубковую весну. Удастся ли побороться с «Порту» за Лигу чемпионов?

– Все может быть, нам только остается два матча и, чтобы Порту потерял очки с «Барселоной».

– Вы также переиграли и киевское «Динамо», был очень непростой матч. За счет чего удалось вырвать победу?

– Даже не знаю, за счет того, что показали характер, показали настоящую команду на поле и добыли положительный результат.

– Далее было поражение «Днепру-1». Немного перенасытились возможно?

– Да, есть такое немного.

– Можно сказать, что сыграло и индивидуальное мастерство игроков «Днепра-1». Такие голы не каждый день случаются...

– Два замечательных гола, но один матч не выигрывает чемпионат. Еще впереди много игр, от которых будет зависеть судьба чемпионата.

Ранее Сикан поделился ожиданиями от матча против сборной Италии.