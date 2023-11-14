Даниил СИКАН: «Показали характер в матче с Динамо»
Форвард «Шахтера» – о последних матчах команды
Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оценил последние результаты команды:
– У тебя хорошая голевая серия. Скажи откровенно, было ли ожидание, что пригласят в сборную?
– Ожиданий не было, была надежда на вызов. Очень счастлив, что его получил.
– Из свежих событий – твой гол «Барселоне». Очень важный, очень непростая игра. Расскажи о своем решении во время того эпизода...
– Мне там ничего и не оставалось, кроме, как завершить эту атаку. Это работа всей команды, мы там сделали около 25-27 передач – это рекорд в Лиге чемпионов, кажется.
– Вы практически гарантировали себе еврокубковую весну. Удастся ли побороться с «Порту» за Лигу чемпионов?
– Все может быть, нам только остается два матча и, чтобы Порту потерял очки с «Барселоной».
– Вы также переиграли и киевское «Динамо», был очень непростой матч. За счет чего удалось вырвать победу?
– Даже не знаю, за счет того, что показали характер, показали настоящую команду на поле и добыли положительный результат.
– Далее было поражение «Днепру-1». Немного перенасытились возможно?
– Да, есть такое немного.
– Можно сказать, что сыграло и индивидуальное мастерство игроков «Днепра-1». Такие голы не каждый день случаются...
– Два замечательных гола, но один матч не выигрывает чемпионат. Еще впереди много игр, от которых будет зависеть судьба чемпионата.
Ранее Сикан поделился ожиданиями от матча против сборной Италии.
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