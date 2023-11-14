Даниил СИКАН: «Италия – очень неприятная и кусачая команда»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан поделился ожиданиями от решающего матча отбора на Евро-2024 против Италии:

– Раньше ты в сборной был при важном тренере в твоей жизни – Александре Петракове. Это приглашение от Сергея Реброва, первое. Что для тебя значит и как тебя мотивирует?

– Очень важно показать с хорошей стороны и отдаваться на 100% в сборной не только ради себя, а ради каждого игрока и всех, кто помогает: от водителя до массажиста.

– За место в основе будешь бороться?

– Меня наверняка для этого и вызвали.

– Довбик так много забивает. Но у нас есть целых три форварда в команде. Как видишь свое место?

– Как слепой говорил: «Посмотрим» (смеется).

– Наши ребята сейчас много забивают в Европе. Значит ли это, что наша сборная в оптимальной форме?

– Я думаю, да. Готовимся к очень важному матчу с Италией и это очень хорошо, что все забивают голы.

– Ты видел первую игру с итальянцами, непросто нам было...

– Много нюансов есть в этом матче, и я считаю, что сборная справилась с итальянцами очень хорошо, несмотря на то, что они проиграли. Но у нас есть матч-реванш.

– Можно ли сказать, учитывая то, что наши ребята сейчас забивают в Европе, что с последнего матча мы стали немного сильнее?

– Может быть и так, конечно. Мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы, думаю, все их сделали из последнего матча и будем надеяться только на лучшее.

– Кого бы выделил в Италии?

– Много футболистов хороших. Распадори очень такой быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия очень неприятная команда, они такие сложные на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть.