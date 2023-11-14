Испания14 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:46
1116
0
Симеоне назвал желаемого преемника во главе Атлетико
Аргентинский тренер поделился мыслями
14 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:46
1116
0
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, кого хотел бы видеть во главе коллектива после своего ухода.
«Кого-то из лучших. Клопп, Анчелотти, Почеттино – вот тренеры, которых я бы хотел видеть в «Атлетико».
С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие. Уважение – вот правильное слово», – рассказал Симеоне.
Ранее Диего Симеоне заявил, что нападающий «Атлетико» Альваро Мората играет на том же уровне, что и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 ноября 2023, 06:00 0
Главные новости за 13 ноября на Sport.ua
Футбол | 14 ноября 2023, 20:00 29
Горнякам необходимо дойти по поздних стадий Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 14.11.2023, 20:12
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.11.2023, 17:53 4
13.11.2023, 01:55 2
Теннис
13.11.2023, 06:20
13.11.2023, 22:14 1
13.11.2023, 14:55 3
13.11.2023, 18:45 3
13.11.2023, 07:30