Симеоне назвал желаемого преемника во главе Атлетико

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, кого хотел бы видеть во главе коллектива после своего ухода.

«Кого-то из лучших. Клопп, Анчелотти, Почеттино – вот тренеры, которых я бы хотел видеть в «Атлетико».

С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие. Уважение – вот правильное слово», – рассказал Симеоне.