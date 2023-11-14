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  4. Симеоне назвал желаемого преемника во главе Атлетико
Испания
14 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:46
1116
0

Симеоне назвал желаемого преемника во главе Атлетико

Аргентинский тренер поделился мыслями

14 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:46
1116
0
Симеоне назвал желаемого преемника во главе Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, кого хотел бы видеть во главе коллектива после своего ухода.

«Кого-то из лучших. Клопп, Анчелотти, Почеттино – вот тренеры, которых я бы хотел видеть в «Атлетико».

С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие. Уважение – вот правильное слово», – рассказал Симеоне.

Ранее Диего Симеоне заявил, что нападающий «Атлетико» Альваро Мората играет на том же уровне, что и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти Маурисио Почеттино Юрген Клопп
Источник Cadena Ser
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