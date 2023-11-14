Диего СИМЕОНЕ: «Мората на одном уровне с Холандом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что форвард Альваро Мората играет на одном уровне с нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Альваро Мората на одном уровне с Эрлингом Холандом. В плане голов и статистики Морату можно сравнивать с Холандом», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» 31-летний Мората сыграл 15 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

В составе «Манчестер Сити» в сезоне 2023/24 23-летний Холанд сыграл 16 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал четыре результативных передачи.