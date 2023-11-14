Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Мората на одном уровне с Холандом»
Испания
14 ноября 2023, 14:22 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:26
413
2

Диего СИМЕОНЕ: «Мората на одном уровне с Холандом»

Главный тренер «Атлетико» сравнил своего форварда с нападаюшим «Манчестер Сити»

14 ноября 2023, 14:22 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:26
413
2
Диего СИМЕОНЕ: «Мората на одном уровне с Холандом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что форвард Альваро Мората играет на одном уровне с нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Альваро Мората на одном уровне с Эрлингом Холандом. В плане голов и статистики Морату можно сравнивать с Холандом», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» 31-летний Мората сыграл 15 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

В составе «Манчестер Сити» в сезоне 2023/24 23-летний Холанд сыграл 16 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал четыре результативных передачи.

По теме:
Скира: Папу Гомес оспорит двухлетнюю дисквалификацию
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
ДЕКУ: «Хотим сохранить в команде Жоау Феликса и Канселу»
Барселона Атлетико Мадрид Диего Симеоне Ла Лига Альваро Мората Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Футбол | 13 ноября 2023, 16:21 4
Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»
Александр ЗИНЧЕНКО – о шутке про яйца Мудрика: «Это зашло слишком далеко»

Защитник «Арсенала» впервые прокомментировал свою шутку

Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Футбол | 13 ноября 2023, 16:23 7
Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной

Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры»

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Футбол | 13.11.2023, 21:25
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Футбол | 14.11.2023, 07:50
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024
Футбол | 14.11.2023, 13:42
Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024
Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Каждая жаба своё болото хвалит!
Ответить
0
Олександр
Тогда сименоне это гвардиола
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 1
Футбол
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
14.11.2023, 05:25 1
Бокс
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 8
Футбол
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем