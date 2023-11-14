Александр ГОЛОВКО: «Я готов работать в УПЛ»

Главный тренер перволигового «Диназа» Александр Головко прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру рассматривают на пост главного тренера «Миная»:

«Такой информации у меня нет. Никто из «Миная» со мной не контактировал. Я готов работать в УПЛ, но как оно получится, посмотрим. Сейчас я главный тренер «Диназа», однако в тренерской работе всякое может произойти».

Сейчас «Минай» возглавляет Владимир Шаран, однако он в ближайшее время может быть отправлен в отставку.