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  4. Александр ГОЛОВКО: «Я готов работать в УПЛ»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 20:41 |
943
1

Александр ГОЛОВКО: «Я готов работать в УПЛ»

Тренер «Диназа» – об интересе со стороны «Миная»

14 ноября 2023, 20:41 |
943
1
Александр ГОЛОВКО: «Я готов работать в УПЛ»
УАФ. Александр Головко

Главный тренер перволигового «Диназа» Александр Головко прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру рассматривают на пост главного тренера «Миная»:

«Такой информации у меня нет. Никто из «Миная» со мной не контактировал. Я готов работать в УПЛ, но как оно получится, посмотрим. Сейчас я главный тренер «Диназа», однако в тренерской работе всякое может произойти».

Сейчас «Минай» возглавляет Владимир Шаран, однако он в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

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Источник FanDay
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andre_lui
Щаран нормальний тренер. Мабуть у Минаї купа інших проблем
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