Известны кандидаты на пост главного тренера Миная в случае отставки Шарана
Источник назвал три фамилии
Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.
По информации источника, закарпатский клуб размышляет над возможными кандидатами на замену Шарана уже давно – с тех пор, как серия без побед приобрела угрожающие масштабы. Среди тех, кого руководство рассматривало на возможную замену, есть, в частности, фамилии Ивана Федыка, Руслана Костышина и Александра Головко.
В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.
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из этих конечно лучше Костышин. есть шанс что он хоть за счет эмоциональной накачки их вытянет.