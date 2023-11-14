Известны кандидаты на пост главного тренера Миная в случае отставки Шарана

Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.

По информации источника, закарпатский клуб размышляет над возможными кандидатами на замену Шарана уже давно – с тех пор, как серия без побед приобрела угрожающие масштабы. Среди тех, кого руководство рассматривало на возможную замену, есть, в частности, фамилии Ивана Федыка, Руслана Костышина и Александра Головко.

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.