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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:49
731
4

Известны кандидаты на пост главного тренера Миная в случае отставки Шарана

Источник назвал три фамилии

14 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:49
731
4
Известны кандидаты на пост главного тренера Миная в случае отставки Шарана
ФК Минай. Владимир Шаран

Футбольный клуб «Минай» в ближайшее время может прекратить сотрудничество с 52-летним главным тренером Владимиром Шараном.

По информации источника, закарпатский клуб размышляет над возможными кандидатами на замену Шарана уже давно – с тех пор, как серия без побед приобрела угрожающие масштабы. Среди тех, кого руководство рассматривало на возможную замену, есть, в частности, фамилии Ивана Федыка, Руслана Костышина и Александра Головко.

В этом сезоне «Минай» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

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Иван Федык Руслан Костышин Александр Головко Владимир Шаран назначение тренера отставка Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 4
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Gargantua
Фэдык это кабинетный Гвардиола, брат Ротаня, теоретик обосравшийся на практике. Костышин физрук мотиватор, а Головко вообще никакой, проваливший все за что брался.
из этих конечно лучше Костышин. есть шанс что он хоть за счет эмоциональной накачки их вытянет.
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Burevestnik
якщо вигонять Шарана - він буде вимагати компенсацію. може в цьому причина
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Перець
Давно потрібно змінити тренера , ну не пре в цій команді то йди нє сидять до останнього !
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