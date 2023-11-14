Жирона – лидер Ла Лиги по созданным голевым моментам
У команды было 37 моментов отличиться голом за 13 туров Ла Лиги
Испанская «Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.
Каталонцы – самая результативная команда чемпионата, за 13 туров клуб забил 31 гол. Большое участие в этом принял украинский дуэт, у Артема Довбика 7 голов и 4 передачи, а у Виктора Цыганкова 2 гола и 2 передачи.
«Жирона» создала больше всех голевых моментов в Ла Лиге – 37, лидируют они также и по упущенным моментам – 27.
Ранее команде покорилось редкое достижение в Ла Лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединки Энтони и Деонтея состоятся 23 декабря в Саудовской Аравии
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает 1-е место в чемпионате Испании