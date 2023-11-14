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Испания
14 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:15
480
0

Жирона – лидер Ла Лиги по созданным голевым моментам

У команды было 37 моментов отличиться голом за 13 туров Ла Лиги

14 ноября 2023, 20:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:15
480
0
Жирона – лидер Ла Лиги по созданным голевым моментам
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Цыганков

Испанская «Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.

Каталонцы – самая результативная команда чемпионата, за 13 туров клуб забил 31 гол. Большое участие в этом принял украинский дуэт, у Артема Довбика 7 голов и 4 передачи, а у Виктора Цыганкова 2 гола и 2 передачи.

«Жирона» создала больше всех голевых моментов в Ла Лиге – 37, лидируют они также и по упущенным моментам – 27.

Ранее команде покорилось редкое достижение в Ла Лиге.

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Жирона чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков
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