Жирона – лидер Ла Лиги по созданным голевым моментам

Испанская «Жирона» ушла на международный перерыв лидером испанской Ла Лиги с 34 очками, у ближайшего преследователя мадридского «Реала» на два балла меньше.

Каталонцы – самая результативная команда чемпионата, за 13 туров клуб забил 31 гол. Большое участие в этом принял украинский дуэт, у Артема Довбика 7 голов и 4 передачи, а у Виктора Цыганкова 2 гола и 2 передачи.

«Жирона» создала больше всех голевых моментов в Ла Лиге – 37, лидируют они также и по упущенным моментам – 27.

Ранее команде покорилось редкое достижение в Ла Лиге.