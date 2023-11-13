Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге

11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.

Для «Жироны» эта победа стала одиннадцатой в стартовых тринадцати матчах испанского чемпионата – подобное ранее удавалось только трем командам: мадридскому «Реалу» (7 раз), «Барселоне» (6 раз) и мадридскому «Атлетико» (2 раза).

На международную паузу «Жирона» идет единоличным лидером испанской Ла Лиги, у подопечных Мичела 34 очка, у ближайшего преследователя «Реала» на два балла меньше.