Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Каталонцы выиграли 11 матчей в испанском чемпионате
11 ноября состоялась встреча 13-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано». Победу вырвали каталонцы со счётом 2:1.
Для «Жироны» эта победа стала одиннадцатой в стартовых тринадцати матчах испанского чемпионата – подобное ранее удавалось только трем командам: мадридскому «Реалу» (7 раз), «Барселоне» (6 раз) и мадридскому «Атлетико» (2 раза).
На международную паузу «Жирона» идет единоличным лидером испанской Ла Лиги, у подопечных Мичела 34 очка, у ближайшего преследователя «Реала» на два балла меньше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец признан лучшим игроком «Интер Майами» в 2023 году
Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния