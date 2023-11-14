Президент Ла Лиги: «Лучший игрок Европы играет в Испании»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выдал сравнительную характеристику чемпионатам Испании и Англии. Чиновник без ложной скромности заявил, что в испанском первенстве играет лучший футболист Европы, и он – родом из Англии. Речь – о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.

Но все же нельзя сравнивать две страны. Конечно, АПЛ – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании. Так что у нас есть возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил Тебас.