Президент Ла Лиги: «Лучший игрок Европы играет в Испании»
Хавьер Тебас похвалил чемпионат, которым он сам и руководит
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выдал сравнительную характеристику чемпионатам Испании и Англии. Чиновник без ложной скромности заявил, что в испанском первенстве играет лучший футболист Европы, и он – родом из Англии. Речь – о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.
«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.
Но все же нельзя сравнивать две страны. Конечно, АПЛ – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании. Так что у нас есть возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил Тебас.
Ранее сообщалось, что Беллингем возглавил интересный рейтинг издания FourFourTwo.
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