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Испания
14 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:16
988
0

Президент Ла Лиги: «Лучший игрок Европы играет в Испании»

Хавьер Тебас похвалил чемпионат, которым он сам и руководит

14 ноября 2023, 19:53 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:16
988
0
Президент Ла Лиги: «Лучший игрок Европы играет в Испании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выдал сравнительную характеристику чемпионатам Испании и Англии. Чиновник без ложной скромности заявил, что в испанском первенстве играет лучший футболист Европы, и он – родом из Англии. Речь – о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«У нас играет лучший игрок Европы, и он англичанин.

Но все же нельзя сравнивать две страны. Конечно, АПЛ – более крупная лига, но лучший игрок Европы выступает в Испании. Так что у нас есть возможность привлекать лучших футболистов в Испанию», – отметил Тебас.

Ранее сообщалось, что Беллингем возглавил интересный рейтинг издания FourFourTwo.

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Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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