Испания12 ноября 2023, 11:35 |
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Беллингем лучше Месси. FourFourTwo поставил Лео лишь на 4-е место
FourFourTwo презентовал рейтинг атакующих полузащитников
12 ноября 2023, 11:35 |
326
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Британское футбольное издание FourFourTwo опубликовала реестр лучших атакующих полузащитников мира.
Лидером списка стал 20-летний хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 он опередил полузащитника Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Джамала Мусиала («Бавария»). Заметим, что на четвертой позиции расположился 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.
Топ-10 лучших атакующих полузащитников мира (версия FourFourTwo):
- 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)
- 2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
- 3. Джамал Мусиала («Бавария»)
- 4. Лионель Месси («Интер Майами»)
- 5. Мартин Эдегор («Арсенал»)
- 6. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)
- 7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)
- 8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- 9. Лукас Пакета («Вест Хэм»)
- 10. Петр Зелиньски («Наполи»)
Напомним, ранее FourFourTwo назвал Жузепа Гвардиолу лучшим тренером планеты на данный момент.
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