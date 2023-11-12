Беллингем лучше Месси. FourFourTwo поставил Лео лишь на 4-е место

Британское футбольное издание FourFourTwo опубликовала реестр лучших атакующих полузащитников мира.

Лидером списка стал 20-летний хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 он опередил полузащитника Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Джамала Мусиала («Бавария»). Заметим, что на четвертой позиции расположился 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

Топ-10 лучших атакующих полузащитников мира (версия FourFourTwo):

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

3. Джамал Мусиала («Бавария»)

4. Лионель Месси («Интер Майами»)

5. Мартин Эдегор («Арсенал»)

6. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

9. Лукас Пакета («Вест Хэм»)

10. Петр Зелиньски («Наполи»)

Напомним, ранее FourFourTwo назвал Жузепа Гвардиолу лучшим тренером планеты на данный момент.