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  4. Беллингем лучше Месси. FourFourTwo поставил Лео лишь на 4-е место
Испания
12 ноября 2023, 11:35 |
326
0

Беллингем лучше Месси. FourFourTwo поставил Лео лишь на 4-е место

FourFourTwo презентовал рейтинг атакующих полузащитников

12 ноября 2023, 11:35 |
326
0
Беллингем лучше Месси. FourFourTwo поставил Лео лишь на 4-е место
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Британское футбольное издание FourFourTwo опубликовала реестр лучших атакующих полузащитников мира.

Лидером списка стал 20-летний хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В топ-3 он опередил полузащитника Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Джамала Мусиала («Бавария»). Заметим, что на четвертой позиции расположился 8-кратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

Топ-10 лучших атакующих полузащитников мира (версия FourFourTwo):

  • 1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид)
  • 2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
  • 3. Джамал Мусиала («Бавария»)
  • 4. Лионель Месси («Интер Майами»)
  • 5. Мартин Эдегор («Арсенал»)
  • 6. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)
  • 7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»)
  • 8. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  • 9. Лукас Пакета («Вест Хэм»)
  • 10. Петр Зелиньски («Наполи»)

Напомним, ранее FourFourTwo назвал Жузепа Гвардиолу лучшим тренером планеты на данный момент.

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Джуд Беллингем Лионель Месси Кевин де Брюйне Джамал Мусиала
Источник FourFourTwo
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